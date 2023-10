Le jeu de la vérité - Robert Hossein - critique

Résumé : Vérate (Jean Servais), un romancier, et son épouse Solange (Nadia Gray) ont invité plusieurs amis ou connaissances à dîner. Les échanges sont particulièrement acides dès le début. On attend Portrant (Paul Meurisse), le plus redoutable de tous.

Critique : Après diverses réflexions plus ou moins aimables bourrées de sous-entendus, ils décident, c’est une habitude dans leur groupe, de jouer au jeu de la vérité. Chacun y va de sa question piège jusqu’à ce qu’arrive Portrant, accompagné d’une mystérieuse asiatique (Thien Huong), qui annonce qu’il va faire une révélation fracassante sur l’une des personnes présentes. Peu de temps après, il est assassiné avant même d’avoir parlé.

Robert Hossein, assisté de quatre coscénaristes, Robert Chazal, Louis Martin, Steve Passeur et Jean Serge, a concocté une intrigue policière placée dans un contexte délibérément théâtral : unités de lieu et de temps.

Il place une bonne douzaine de personnages dans une maison luxueuse où personne ne sortira jusqu’au dénouement. Les individus présents, hommes comme femmes, sont assez peu reluisants, et ont plus ou moins de lourds secrets et des choses à se reprocher. Ils ont tous donc un intérêt à voir disparaître Portrant dont on ignore la nature de la révélation.

De rebondissements en annonces fracassantes, chacun va montrer son vrai visage, et s’il n’y a qu’un coupable, aucun n’est vraiment irréprochable.

Malgré une intrigue et une progression un peu mécaniques, on peut apprécier la distribution chorale de premier choix dans laquelle le jeune Jean-Louis Trintignant nous gratifie d’un personnage tourmenté et sadique que l’on retrouvera souvent tout au long de sa riche filmographie.

Le jeu de la vérité est l’un des quinze films réalisés par l’éclectique Robert Hossein (1927-2020), également acteur et metteur en scène de théâtre, qui passa du policier au drame historique, aussi bien que par le western et l’adaptation de romans.