Le jour où T.7 : Les liens se tissent – BeKa et Marko - la chronique BD

Résumé : Ce septième volume nous permet de retrouver Clémentine, dans une suite de petites histoires où l’on découvre des moments clé de son enfance, de son adolescence et de sa vie d’adulte. Des instants où surgit un malaise, qu’elle ne parvient pas toujours à identifier mais qu’elle ressent, tout autant que nous...

Critique : Par Une journée ensoleillée, dans une maison dans la forêt, Clémentine regarde la lumière du jour l’envelopper chaleureusement. Une tasse, un stylo, une feuille. La jeune femme s’assoit et commence à écrire… On replonge dans son enfance pour découvrir le manque qu’elle a vécu. Par petites touches simples, BeKa – Bertrand Escaich et Caroline Roque, le duo d’auteurs – usent de finesse pour poser ce malaise, ce manque, ce vide. Alors qu’on suit Clémentine dans son passé, on découvre comment cette absence perdure au fil des ans, comment les actes de son enfance impactent durablement sa vie d’adulte. Pas de tension, de dispute, d’aigreur, juste un creux que rien ne remplit. Petit à petit, heureusement, en prenant conscience de cela, Clémentine agit et prend des décisions qui lui permettent de changer les choses. Elle va créer des liens, les tisser, lors de différents moments, par le partage, la franchise, l’abandon.

À l’inverse des autres tomes, il y a peu d’explications : l’histoire parvient à tout nous dire sans rien décrire ou analyser. L’image fait passer ce qui est ressenti au-delà des mots écrits par Clémentine. Et l’émotion nous cueille au hasard d’une page, d’une case, d’une couleur, comme un immense puzzle qui tout d’un coup s’assemble et nous apparaît clairement, alors qu’on s’y attend le moins, que l’on n’y pense plus. La vie de Clémentine reflète, par ces liens qui se tissent, la vie des lecteurs, car cette BD pointe un phénomène intéressant. Nous devrions plus prêter attention aux liens que l’on tisse dans nos vies avec ceux et celles qui nous entourent certes, mais ces liens existent aussi avec des personnages de fictions, comme Clémentine. La voir trouver son chemin nous aide à penser au notre, à commencer à le chercher. Nous aussi, nous commettons des erreurs, nous souffrons de manques incompréhensibles et nous aurons peut-être moins de chance que la jeune protagoniste pour trouver notre voie, mais grâce à cette histoire, cela semble encore possible.

BeKa et Marko / Grand Angle

Marko et Maëla Cosson nous offrent des pages magnifiques de repos, d’observation de la nature. Une nature dessinée, mais vivante, où le soleil éclaire chaleureusement, où les feuilles tombent doucement, où l’automne pose ses couleurs oranges terreuses au fil des plantes et des bois. Cette BD prend encore plus le temps que les tomes précédents de se poser, de nous offrir une ambiance. Les citations ouvrant chaque histoire ouvrent également des portes. Ces ambiances graphiques nous plongent dans le monde de Clémentine. Et au bout d’un moment, on se rend compte que son monde est le notre. Ou du moins qu’ils sont suffisamment similaires pour que l’on s’y retrouve. Alors pourquoi ne pas aller en forêt et se créer nous aussi un moment d’abandon, d’observation, de pur sensation ? Et regarder le monde...

Le jour où T.7 Les liens se tissent nous permet de mieux comprendre Clémentine, un des personnages phares de cette série. L’album nous offre aussi un moment de réflexion pour réaliser qu’il serait bon de nous donner aussi ce temps, comme Clémentine se le donne. Un temps d’arrêt pour mieux avancer...