Filles uniques. T.3 : Sierra - BeKa, Camille Méhu - la chronique BD

Résumé : Sierra réagit toujours vivement, crie et ne peut manifestement pas contenir sa colère. Pourquoi en veut-elle autant à Malo, son ex-copain ? Céleste habite désormais chez Chélonia, mais elle ne va pas vraiment mieux, n’osant pas s’affirmer. Quant à Paloma, elle en apprend davantage sur l’enfance d’Adrien, son tuteur, et ces éléments pourraient influencer leur existence quotidienne.

BeKa - Camille Méhu / Dargaud

Critique : Ce troisième tome met en avant Sierra, mais Céleste, Paloma et Adrien y occupent une place de choix, le récit se faisant davantage choral.

BeKa - Camille Méhu / Dargaud

Au fil des albums se dégage une tendance à effectuer des révélations massives, surprenantes, mais quelque peu complaisantes, voire excessives - ici, celles portant sur la mère de Sierra. Malgré tout, il est aisé et agréable de mordre à l’hameçon, les BeKa (Bertrand Escaich et Caroline Roque) et Camille Méhu continuant d’effectuer une radiographie riche et dense d’êtres cabossés par la vie qui réagissent, à des degrés divers, mais ne baissent pas les bras.

BeKa - Camille Méhu / Dargaud

Le trio maîtrise également parfaitement le principe de la série : les personnages évoluent au fil des tomes (il en va d’ores et déjà ainsi de Paloma, Céleste et désormais de Sierra) et les interactions entre eux se développent et s’enrichissent, permettant d’effectuer comparaisons et métaphores (les blessures intérieures de Sierra trouvent un écho dans les cicatrices extérieures d’Adrien).

BeKa - Camille Méhu / Dargaud

Avec ses qualités et ses défauts, Filles uniques est une série bien d’aujourd’hui et cela contribue pleinement à l’intérêt qu’elle suscite.

BeKa - Camille Méhu / Dargaud