Le jour où le bonheur est là . T6 – BeKa, Marko, Maëla Cosson - la chronique BD

Résumé : Le tome 6 Le jour où le bonheur est là marque les retrouvailles avec Clémentine, Sasha, Chantal, Guillaume, Naori et bien sûr, Antoine et Simon. Réunis pour un week-end, la bande d’amis va s’interroger sur le bonheur, et surtout tâcher de laisser derrière eux pendant quelques moments leur tracas du quotidien.

Le départ de ce récit pose une ambiance chargée. Clémentine et Sacha restent préoccupés : une grille à changer, un retard à un rendez-vous, quelques reproches... On se retrouve immédiatement dans cette situation, un départ en week-end chez des amis et les valises qui se chargent de tous nos soucis de la semaine, qu’on n’arrive pas à laisser sur le bas-côté de la route.

Le défi du duo BeKa va être de nous amener, comme les personnages, à laisser tout cela un instant, le temps de ce week-end, et pour nous, le temps de la lecture de cette bande dessinée.

Et disons-le tout de suite, c’est une réussite. L’identification est tellement forte avec les personnages que l’on suit depuis plusieurs tomes, dont nous connaissons maintenant la vie, que nous les suivons dans cette halte. Et ce retour aux sources, ces réflexions partagées avec eux sont une joie.

Le récit nous rappelle que le bonheur est là, effectivement, à portée de main. Il faut prendre un peu de recul pour voir où le chercher. Et Clémentine et ses compagnons peuvent nous aider, ainsi que le regard bienveillant d’Antoine.

On retrouve l’alternance entre discussions, anecdotes, expériences, petites histoires, moments de vie et temps de pause qui fait le charme et l’intérêt de cette série. Car on y apprend toujours quelque chose, ne fut-ce qu’un conte à raconter ses amis lors des soirées d’hiver.

BeKa, Marko, Maëla Cosson / Bamboo

Marko nous offre à nouveau le talent de ses pinceaux pour dépeindre ces retrouvailles. Les feuilles qui volent, marquant le temps qui passe, apporte un apaisement qui ponctue différents moments de l’album. Ces feuilles traversent cases, planches et BD pour nous rappeler peut-être que la nature est un cycle vivant, que l’on peut prendre plaisir à contempler. Mais pour cela, il nous faut faire une pause. De même, les couleurs tout en douceur de Maëla Cosson nous invitent à lever le pied pour profiter de ces soirées bleutées, de ces journées réchauffées par le soleil d’automne, de ce feu de cheminée qui projette sa chaleur rougeoyante sur les murs et les convives.

Le jour où le bonheur est là T6 est une belle BD, un souffle de paix dans un monde tendu, une invitation à prendre le temps de regarder en nous, terriens trop souvent bloqués dans une société qui ne pense qu’à avancer toujours plus loin, toujours plus vite.