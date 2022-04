Cœur Collège T.2 : Chagrins d’amour - BeKa, Maya - la chronique BD

Résumé : Tandis que Linon vit un rêve éveillé avec Noa, elle ne semble pas voir que son amie Garance n’a pas la vie facile, et ne repère pas l’influence que les garçons populaires commencent à exercer sur son petit ami...

C’est un plaisir de retrouver la cour de récré de Cœur Collège pour ce second tome. Avec son assemblage apparent de clichés, cet album se révèle de nouveau un vrai miroir de la réalité et dépasse les scènes vues et revues dans ce genre d’histoires. BeKa et Maya parviennent à nous inclure dans ce duo, qui va devenir trio, de collégiennes très mignonnes, qui après avoir tenté de définir l’amour à un âge élastique, le touchent désormais du doigt, le frôle et se piquent dessus. Entre harcèlement scolaire, mal-être à la maison, jalousie amoureuse et fragilité de l’amitié, les thèmes ne manquent pas et pourraient même se chevaucher ou se cogner les uns aux autres. Il n’en est rien car les résolutions de l’album s’effectuent de manière plutôt cloisonnées sans s’affecter les unes les autres, comme si l’autrice avait retenu de ne pas se laisser aller à une fin trop théâtrale pour coller au plus près de la réalité. On évite ainsi le happy ending qui conclue trop trop d’histoires de ce genre.

© Dupuis / Maya, BeKa

On sent dès la couverture que ce deuxième tome serait plus profond que le premier. Linon, dans l’ombre d’une moue jalouse, est placée dans un entre deux qui se prolonge durant tout l’album. On sent bien que son bonheur du départ ne sera pas éternel, et le dessin matérialise cet état de fait. On sort ainsi de l’environnement coloré et doux qui enveloppait jusqu’alors Cœur Collège. En traînant vers un squat de nuit, les personnages se dirigent vers cette part d’ombre que constitue l’adolescence, et que la dessinatrice a parfaitement retranscrite.

© Dupuis / Maya, BeKa

Belle suite, Cœur Collège a sa place dans toutes les bibliothèques d’ado et CDI francophones, car il dispense un regard bien plus sensible et réaliste sur l’amour, l’amitié, les liens familiaux et sociaux que beaucoup d’autres œuvres classiques ou jeunesse.