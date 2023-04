Pimo & Rex : Épouse-moi si tu peux ! - Thomas Wellmann - la chronique BD

Résumé : Rex, aventurier guerrier et cuistot dans l’âme, compte bien annoncer à son meilleur ami Pimo l’intention de se marier et d’en faire son témoin. Mais ce dernier, chevalier poète immature, voit arriver le mariage avec effroi...

Critique : Il y a de ces audaces mémorables qui restent, à l’image de la réunion de producteurs décidant de valider le projet Sharknado ( Une tornade ? Des requins ? Payez ce qu’ils demandent !). Évidemment, le projet Pimo & Rex n’atteint pas des sommets d’absurde, et à l’heure où Adventure Time, Donjon et plus récemment Rick & Morty ont déjà touché du doigt ce récit alliant geek et humour pour revisiter la fantasy, cet album n’est pas un acte isolé ou fou. D’ailleurs, c’est au premier cité, les aventures de Finn et Jake, que ressemble le plus Pimo & Rex, et nous y reviendrons dans le détail graphique. Auparavant, il convient de dire qu’imaginer une relation d’amitié à l’heure où l’un des deux va se marier (et de surcroît un mariage homosexuel) était un pari plutôt sympa pour voir un monde qui ressemble fortement à l’Europe infestée par des nécromants, des monstres, squelettes et esprits de dimensions parallèles. Dans ce monde, on retiendra surtout deux familles opposées : les barbares face aux magiciens, ces derniers se vantant d’ailleurs de pouvoir comparer la magie à la physique quantique, un bon point pour tout univers se réclamant de courants et pouvoirs mystiques. Au milieu, un Pimo un peu paumé qui joue son rôle parfait de témoin inefficace, soit une antithèse excellente pour doper le côté humoristique, qui s’affirme au premier plan de cette histoire.

© Sarbacane / Wellmann

Le dessin s’avère lui aussi au service du comique : le style simple et animalier des personnages, les couleurs flashy et les designs étranges des décors et plantes, les combats à l’action gentillette : tout concorde pour imaginer un monde fun, là encore proche d’un Adventure Time. La fantasy est ainsi mise en concurrence avec le fantasque, même si l’on retient que beaucoup de scènes se déroulent dans une certaine intimité, dans une paisible chaumière ou une auberge, accentuant cette impression de joie intense, voire de dessin animé plein d’arc en ciel et d’étoiles.

© Sarbacane / Wellmann

Carrément marrant et diablement chevaleresque, prenant le meilleur de la comédie romantique et le mariant au décor sujet à l’autodérision de l’aventure de fantasy, Pimo & Rex est un premier tome très emballant.