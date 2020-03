Le lieu du crime - la critique du DVD et du Blu-ray

Résumé : Thomas, adolescent de quatorze ans, s’ennuie un peu dans le petit village du Sud-Ouest ou il vit entre son adorable mere et ses chers grands-parents. Sa rencontre avec deux fugitifs va faire brutalement basculer sa vie.

Copyright MK2, Carlotta

Notre avis : Cette scansion si particulière des dialogues dans les films de Téchiné n’a pas vieilli d’un fil. Comme souvent, le cinéaste pose sa caméra et son goût du roman dans le sud de la France, en Garonne exactement, dans le lieu même de son enfance. Il y met en scène des comédiens exceptionnels qui, pour la plupart, accompagneront nombre de longs-métrages du grand cinéaste. Il y a d’abord Catherine Deneuve, qui incarne une tenancière d’une boîte de nuit de province, maman d’un jeune adolescent qui passe sa vie à mentir et que personne ne croit, même lorsqu’il croise sur son chemin un truand magnifique qui le menace contre de l’argent.

Copyright MK2

Le récit est centré sur le relation mère-enfant, qu’il s’agisse de cette femme et son fils, ou du rapport qu’elle-même a avec sa propre mère. Lili, l’héroïne, est séparée, ce qui pour l’époque, en province, n’était pas sans attirer les commentaires les plus négatifs. Téchiné met en scène une femme d’une exceptionnelle force. Au nom de sa liberté, de son émancipation, elle refuse de céder aux avances matérielles ou physiques que les hommes lui font, dès lors que personne n’intente à la sécurité de son enfant. Lili cède seulement à l’anomie d’un criminel, elle cherche à échapper aux conventions familiales et sociales qui hantent sa famille, et le crime semble devenir l’unique voix pour gagner sa liberté. Le père de Thomas dont Lili est séparée, lui, cultive les films dans sa demeure, à la façon d’un cinéaste qui transcende le réel dans des dialogues romanesques et donne aux images une portée universelle et spirituelle.

Copyright MK2

La photographie est exceptionnelle, notamment grâce au travail de restauration en 4K entrepris par le distributeur. La mise en valeur de l’image donne à voir une Garonne lumineuse, écrin parfait pour donner vie à un récit romantique et dense. Le lieu du crime constitue ainsi une sorte de récit sur l’affranchissement des normes culturelles et sociales par une héroïne, bovaryste à sa manière, qui cherche un sens à son existence. En s’accusant de recel de malfaiteur, Lili devient une icône de la liberté, Téchiné prenant le soin de filmer les paysages automnaux de la Garonne, dans un panoramique qui, au lieu de fermer le récit sur le destin dramatique de la protagoniste, ouvre au contraire sur des ouvertures dont on n’a pas la clé.

Copyright MK2

Enfin, on ne terminera pas sans parler de la musique qui accompagne le film. On retrouve des airs classiques qui ne cesseront d’illustrer le travail du cinéaste dans ses œuvres suivantes. La musique de Sarde densifie le récit et sublime le propos. Elle semble un personnage supplémentaire aux comédiens qui habitent le récit, offrant une lucarne inédite sur le monde. La bande-annonce se répètera dans d’autres œuvres de Téchiné, plus tard. Le réalisateur pose ainsi, à travers cette œuvre de 1986, la matière de tous ses films à venir, qu’il s’agisse de la musique, naturellement de la comédienne Deneuve qui irradie l’écran, et cette façon si romanesque de raconter des histoires.