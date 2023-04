Les âmes sœurs - André Téchiné - critique

Résumé : David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne paraît pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.

Critique : Coécrit avec Cédric Anger, Les âmes sœurs permet de retrouver l’univers d’André Téchiné, dans une démarche cohérente avec son œuvre. En même temps, le réalisateur désormais octogénaire parvient encore à nous surprendre par un récit audacieux mais qui ne joue pas la carte de l’esbroufe, et une mise en scène toujours limpide, à la fois élégante et sobre. Après un prologue situé en Mali, le film est structuré en deux parties. La première montre les soins prodigués à David, d’abord en milieu hospitalier, puis au domicile de sa sœur, en Ariège. La précision documentaire autour des actes hospitaliers pouvait laisser craindre que Téchiné se laisse emprisonner par le souci du réalisme minutieux et de la reconstitution, à l’image du mélo médical De son vivant d’Emmanuelle Bercot ou du drame judiciaire Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, films estimables au demeurant. Mais dès l’arrivée de David en province, le réalisateur préfère miser sur le poids de la fiction, la suggestion et les ambiguïtés psychologiques, comme il le fit naguère avec Barocco (pour sa période en mode lyrisme décalé) ; ou Hôtel des Amériques, qui avait marqué le début d’une veine plus romanesque.

La seconde partie est caractérisée par un retournement narratif qui éclaire le premier segment, et prend sa véritable force quand David retrouve progressivement la mémoire. En même temps, Les âmes sœurs fait écho à l’ensemble de l’œuvre de Téchiné qui a déclaré à ce propos : « C’est inconscient et je n’ai pas la moindre velléité de gestion de ce matériau. Tout ça se passe à mon insu. Ça revient et ça s’impose. Je n’essaye pas de faire un mélange de thématiques qui me sont chères. Je pars toujours des personnages et ce sont eux qui génèrent la thématique aussi bien que l’intrigue. En fait, le terme de personnage me semble trop littéraire, ce serait peut-être mieux de dire caractère comme en peinture où les portraits s’imposent sans psychologisme. Le drame psychologique n’est pas mon cadre. Ce n’est pas ma démarche ». Les familiers de son cinéma trouveront donc une continuité. Le trauma de la guerre a les mêmes effets que dans Les roseaux sauvages, la relation frère-sœur prolonge celle de Ma saison préférée, le doute identitaire rappelle celui à l’œuvre dans Nos Années folles.

De même, les amours réprimées ou contrariées convoquent le souvenir du Lieu du crime, quand la peinture d’un jeune homme en voie de (re) construction fait songer aux portraits déclinés dans J’embrasse pas, Les égarés, Quand j’avais 17 ans ou L’adieu à la nuit. Loin de se répéter, le cinéaste enrichit son matériau habituel en donnant au film une dimension vertigineuse autour du thème de la mémoire et des nouveaux départs. Comme à son habitude, il est bien épaulé par ses collaborateurs artistiques dont le directeur photo Georges Lechaptois, et par des interprètes au diapason. Noémie Merlant confirme qu’elle est l’une des meilleures actrices de sa génération, et Benjamin Voisin ne déçoit pas les espoirs placés en lui avec Été 85 et Illusions perdues. André Marcon en voisin bougon mais fidèle et Audrey Dana en mairesse bienveillante incarnent avec talent des seconds rôles non négligés par la narration.