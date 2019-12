Le Livre des Sciences Occultes - De l’Alchimie au Wiccanisme - la critique du livre

Résumé : Des premiers alchimistes de l’Égypte ancienne au wiccanisme actuel, en passant par la quête de la pierre philosophale et les origines du tarot, ce livre vous emmène à la découverte des croyances ésotériques disparues ou encore vivaces. Des personnages étranges, savants ou charlatans, jalonnent cette histoire : retrouvez l’enchanteur Merlin, l’hypnotiseur Mesmer ou encore le philosophe indien Krishnamurti. Attention, ce voyage à la rencontre du monde des esprits risque bien de ne pas vous laisser indemnes !

Notre avis : Sous ses airs de grimoire, l’ouvrage John Michael Greer se présente en réalité comme une petite histoire des sciences occultes. Privilégiant une approche chronologique, chaque double page reprend un concept, une science ou encore un personnage historique. Ainsi, philosophes, druides ou encore sorciers se croisent dans ce drôle d’ouvrage. Si, pour beaucoup, mettre sur le même plan philosophes, druides, sorciers ou encore scientifiques peut déranger, tant les sciences occultes sont souvent mésestimées, ce texte cherche à redonner toute leur place à ces pratiques ésotériques, en montrant qu’un certain nombre d’entre elles découlent de pensées philosophiques.

A cet effet, le propos commence par évoquer Pythagore. Le symbole est fort, car si l’auteur considère l’arrivée du philosophe à Crotone comme le point de départ de son évocation, c’est pour, dès le début, rappeler aux plus sceptiques que les sciences occultes, bien qu’occultes, n’en restent pas moins des sciences et ont ainsi toute leur légitimité dans l’histoire des courants de pensée. Or, Pythagore est connu pour ses théorèmes mathématiques, et cette discipline est souvent associée à une réflexion cartésienne, bien loin de l’ésotérisme.

Bien loin, pas si sûr ! Quoique pour beaucoup les sciences occultes englobent les activités liées au surnaturel comme la sorcellerie, le tarot ou l’astrologie, ce texte nous rappelle que celles-ci sont en réalité beaucoup plus vastes que ce que l’on veut bien croire. Ainsi que nous l’indique John Michael Greer, les sciences occultes sont, au départ, toutes les sciences qui viennent remettre en cause la religion, sans forcément s’opposer à elle, incluant nombre de croyances dites païennes, liées à la nature, entre autres.

Avec cet ouvrage, John Michael Greer ravira les curieux qui voudraient en apprendre plus sur ce thème, ainsi que le néophytes. Le livre se divise en cent dates clés, permet ainsi à ses lecteurs d’avoir une perspective synthétique, pour éventuellement aller plus loin. Cette somme constitue une bonne introduction au sujet, mais n’est malheureusement pas assez complète pour que l’on sache vraiment tout sur l’occultisme.