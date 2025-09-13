Le Permis. Pour des parents bien élevés – Joseph Delhomme, Océane Jeanty – la chronique BD

Dans un futur pas trop éloigné de notre présent, les individus pour évoluer dans leur vie privée comme publique doivent passer des permis de toute sorte, dont le permis bébé ! Une histoire à la fois drôle et grinçante !

Résumé : Dans une société du futur ou les relations sociales et l’organisation du quotidien sont régies par l’obtention de permis, Liz et Denis souhaitent avoir un enfant. Ils doivent pour cela passer un examen permettant d’évaluer leurs compétences à la parentalité avant même la conception de l’enfant. Dès leurs inscriptions validées, ils se lancent dans la préparation du permis, assistés d’un couple de personnes âgées qui leur ont été attribués par les organisateurs du permis. Et tandis que Denis se lance avec enthousiasme dans la formation, Liz commence à se poser des questions sur la nécessité de ce permis. Mais dans cette société où l’ordre social est étroitement encadré par des principes de psychologie positive, les contestations ne sont pas les bienvenues. Mais il y a un hic : Liz s’est inscrite au concours enceinte, elle a déjà enfreint une première règle. Elle n’a donc plus vraiment le choix et doit suivre ce parcours de formation. Et pour ne pas être punie, elle n’a qu’une option : réussir le concours.

Critique : Cette bande dessinée est née de la collaboration de Joseph Delhomme au scénario et Océane Jeanty au dessin.

L’histoire se concentre sur deux personnages principaux, Liz et Denis, un couple amoureux qui se lance dans la formation pour passer le permis bébé. Avec leurs deux « formateurs, » un couple de grands-parents jouant au poupon, le couple fait des travaux pratiques leur permettant d’apprendre aux questions qui leur seront posées lors de l’examen du code. Autour de ces deux personnages d’autres personnages secondaires qui tous apportent de la matière au récit, déjà ce couple de personnes plus âgées qu’eux, mais également un couple d’amis, deux hommes de leur âge qui ont déjà passé l’examen, mais sans le réussir et qui le retentent. Le scénario s’articule autour d’un plot twist (en bon français : un rebondissement inattendu) qui surprend quand il survient et qui rend la situation de Liz encore plus complexe.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions La Boîte à Bulles/Jeanty, Delhomme.

Au départ, le ton est léger comme une comédie à paillettes. Cependant, s’immiscent dans le récit des scènes où les situations se crispent, où les personnages serrent les dents, alors que les conventions sociales leur obligent à sourire sans cesse. On en apprend progressivement davantage sur la société dans laquelle évolue les personnages. Elle semble régie par des infrastructures numériques et par des individus cachés derrière des masques au trait minimaliste, mais tout sourire. Derrière ces sourires se cachent des réalités plus sombres. Les permis sont en fait des moyens de réguler la vie publique de cette société futuriste en s’immisçant dans la vie privée de ses membres. Ils sont des facteurs d’intégration, mais que se passe-t-il alors pour ceux qui échouent ? Tout en avançant dans le récit de Liz et Denis, les contours de cette société se dévoilent. Le bien-être est la vertu cardinale et il n’est pas admis de se sentir mal, hésitant ou discordant. Les membres qui ne parviennent pas à demeurer dans la positivité se voient pénalisés dans leur évolution sociale ou même carrément mis au ban. Au départ, le récit déborde de situations loufoques, mais au fil des pages elles deviennent de plus en plus grotesques, et avilissantes.

Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions La Boîte à Bulles/Jeanty, Delhomme.

L’histoire est appuyée par le dessin d’Océane Jeanty, punchy et coloré. Avec un style graphique plutôt humoristique et souple, elle dessine des personnages aux visages et gestes expressifs. Le décor est assez simple, mais permet de poser un univers à peine plus futuriste que notre société. Enfin, les couleurs de cet album sont bien choisies et servent très bien la narration.

Cette fable dystopique et humoristique, parvient, tout en restant légère, à nous faire réfléchir à l’obsession grandissante de l’évaluation et aux dérives de la psychologie positive ! En bref, une fiction de self défense psychologique !