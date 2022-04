Le monde après nous - Louda Ben Salah-Cazanas - critique

Résumé : Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens.

Critique : Labidi est un apprenti écrivain. Si un éditeur lui fait une proposition inespérée, il ne lui reste plus que six mois pour rédiger les pages de son roman. Sauf que l’amour vient à sa rencontre avec son lot de problèmes financiers et de contrariétés. Le monde après nous est une jolie surprise pleine de grâce et délicatesse. C’est un film qui n’ambitionne pas de rentrer dans l’histoire du cinéma. C’est une œuvre qui cherche à faire plaisir et offrir une image moderne de la jeunesse des villes. Deux portraits s’opposent : celui d’une jeune étudiante qui voudrait réussir sa vie et celui d’un jeune homme vivant de petits boulots dans la jungle parisienne. D’autres personnages s’invitent à leur côté comme un colocataire touchant, deux parents laborieux et aimants, et une manageuse ambitieuse et déterminée.

Copyright Tandem Films

Louda Ben Salah-Cazanas réalise un premier film d’une franche réussite. On perçoit dans son regard les influences d’un certain Cédric Klapisch, cherchant ainsi à offrir le portrait d’une génération qui doit composer avec les logements chers, les petits boulots, et peut-être les faillites amoureuses. La mise en scène, très sobre, emprunte un point de vue volontairement romantique. Le jeune Labidi est (enfin) un garçon attentif, soucieux du bien-être de sa compagne, dans un contexte où l’on aurait tendance à réduire la gente masculine à un monceau de stéréotypes et de violences. La vie peut être légère et belle aussi, avec ses musiques, ses espoirs, ses douceurs et ses rêves.

Copyright Tandem Films

Le long-métrage doit beaucoup au duo constitué par Aurélien Gabrielli et Louise Chevillotte. Les deux comédiens incarnent des héros ordinaires dans une société complexe où les places sont difficiles à prendre. Le réalisateur refuse la démonstration ou le militantisme. Pour autant, il décrit un univers urbain qui appartient surtout à ceux que la vie a toujours choyés. Il dénonce l’indifférence des villes pour le petit peuple qui œuvre au quotidien pour obtenir un peu de dignité. En ce sens, Le monde après nous est autant un film d’amour qu’un verdict social tout en douceur qui prend le parti d’une jeunesse heureuse et libérée. Voilà un film qui donne la larme à l’œil, le sourire aux lèvres, et ouvre le cinéma au droit à la légèreté et l’espoir.

Copyright Tandem Films

Le monde après nous ouvre son cœur et ses portes à des spectateurs de tous les âges. Les adolescents, les jeunes adultes, et les plus matures sauront trouver dans ces personnages des occasions à la réconciliation des générations et des classes sociales. Voilà enfin film qui signe de l’apaisement et de la joie dans cette triste période d’après-campagne.