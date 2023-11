Le monde d’après 3 - Laurent Firode - critique

0 personne

Résumé : Six récits incorrects, reliés et mis en abyme, six contes ironiques et cruels sur l’incohérence d’un monde faussement rationnel. On y retrouve une galerie de personnages tragi-comiques, plus vrais que nature : néo-ruraux végans, médecin corrompu, séquestrée volontaire, actrice cherchant sa « niche », psychanalyste criminelle, écologistes fanatiques, survivalistes moins inquiétants que leurs adversaires, sensitive reader prise à son propre piège, tous plongés dans des situations poussées jusqu’à l’absurde, puisque l’absurdité est devenue l’autre nom du réalisme. Comme les précédents, ce film mord les mollets des Vertueux cyniques, des Névrosés du CO2, des Fanatiques de l’ordre sanitaire, vus cette fois-ci sous l’angle du fantastique, de l’onirisme et de l’épouvante. Le rire en est d’autant plus grinçant, et la fable plus inquiétante, parce que la folie du monde n’a jamais été si proche de nous.

Critique : Le moins que l’on puisse dire est que Laurent Firode ne craint pas de bousculer les genres au cinéma. Il avait récemment présenté au cinéma un conte urbain où il était question de Covid, de confinement. Cette fois, les récits prennent leur origine dans une période plus proche, après la pandémie, où les esprits se reconfigurent la revendication d’une existence plus saine. Six sketchs émaillent ainsi ce film qui n’en est pas vraiment un, où les personnages se retrouvent dans des situations toutes incongrues, à la limite parfois du thriller. La théâtralité du propos est assumée, ainsi que le genre hybride qui côtoie le rire, le drame et le polar tout à la fois. Copyright Bon Voyage Films L’absurde est résolument dominant dans le scénario qui n’hésite pas à critiquer l’hystérisation générale autour de la Covid, des objets dont la presse s’empare ou des grands débats qui agitent le monde moderne. Les sketchs interrogent à leur manière les causes humanitaires qui traversent le pays ou le monde, sur un mode assez ironique, chacun cherchant à trouver dans les sujets d’actualité une opportunité à se faire reconnaître ou à gagner de l’argent. La mise en scène souffre d’une véritable inégalité dans le traitement des sujets. Certains sketchs sont bien meilleurs que d’autres, comme par exemple celui qui oppose une comédienne en mal de reconnaissance avec sa manageuse. L’utilisation de faits d’actualité comme opportunités à revivifier sa carrière est assez ingénieuse. Par contre, aucun de ces sketchs ne tiennent leur promesse jusqu’au bout, peut-être du fait d’une limite imposée par le budget du film, ou plus simplement, d’une écriture un peu hasardeuse. Copyright Bon Voyage Films Laurent Firode s’aventure dans tous les genres à travers ses récits. Le comique n’a pas peur de frapper à la porte du fantastique ou du thriller. Les comédiens s’adonnent à leur rôle avec beaucoup d’entrain et de spontanéité. Le souci véritable du film demeure l’ambition du réalisateur qui a voulu trop en dire sur les grandes questions qui traversent le monde contemporain. Sans doute aurait-il dû avoir l’intérêt de centrer son énergie sur au mieux deux thématiques et ainsi offrir une variation plus argumentée à ses préoccupations légitimes de citoyen et d’artiste. De plus, dans la continuité de ses derniers films, la réalisation aurait beaucoup à gagner en choisissant le petit écran plutôt que le cinéma, tant le rythme, la légèreté du propos, la provocation assumée s’accommoderaient plus facilement d’un adepte de série télévisée.

