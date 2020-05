Le Mont Analogue - René Daumal - Critique

Résumé : Après avoir publié un article mentionnant la potentielle existence du Mont Analogue, massif qui serait rendu inaccessible au commun des mortels par un phénomène physique de réverbération, le narrateur se voit contacté par Pierre Sogol, scientifique convaincu de pouvoir localiser cette montagne aux nombreux symboles. Accompagnés de 6 autres savants et alpinistes, ils organiseront l’expédition d’une vie.

Critique : Entre aventure et philosophie, René Daumal nous offre avec Le Mont Analogue une oeuvre spirituelle et singulière, sublimement emportée par une écriture sensible et poétique. Roman initiatique, c’est un étrange chemin que devront parcourir nos huit protagonistes avant d’accoster sur l’île abritant le mont tant convoité, décrit comme étant « la voie unissant la Terre au Ciel ». Dans cet univers mêlant fantastique et réalisme, rien n’est impossible : les réflexions les plus loufoques de Pierre Sogol, mathématicien, sont toujours prises au sérieux. Car, en dépit des lois physiques décrites par ce curieux personnage, le plus important pour atteindre son but reste encore d’y croire, comme si la représentation du Mont Analogue dans les esprits de tout un chacun le rendait plus réel, plus atteignable.

Mais alors, notre troupe arrivera-t-elle à gravir le mont jusqu’au sommet, prometteur d’un éveil spirituel extraordinaire ? La fin du récit, inachevé, délaisse nos explorateurs au beau milieu de cette ascension, ne nous permettant pas de répondre à cette énigme en suspens. Toutefois, cela n’enlève en rien la beauté de cet ouvrage : le lecteur, comme membre du cortège, continue seul sa progression après avoir abandonné derrière lui ses compagnons, laissant libre cours à ses réflexions, optant lui-même pour le dénouement que jamais René Daumal ne nous livrera.