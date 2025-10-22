Le mystère Picasso - Henri-Georges Clouzot - critique

Résumé : Pablo Picasso, en pleine création, est filmé dans un atelier conçu pour l’occasion. On assistera à la naissance de plusieurs œuvres par un système de transparence.

Critique : Henri-Georges Clouzot, grand amateur d’art moderne, surprit en réalisant un documentaire destiné à un public averti, après les deux importants succès successifs que furent Le salaire de la peur (1953) et Les diaboliques (1955). Les deux artistes tenaient à ce projet initié en 1952.

L’originalité du long métrage, dont le procédé, semble-t-il, n’a jamais été réitéré, qui occupe plus de 90 % du temps, montre la main de l’artiste créant une œuvre sur un support transparent. On peut ainsi apprécier la création de plusieurs œuvres depuis le premier trait de crayon jusqu’à son achèvement final.

Souvent en noir et blanc, parfois en couleurs, selon l’inspiration de l’artiste, la création des tableaux est accompagnée d’une musique choisie en accord avec le thème. On entend peu de dialogues, tandis que Picasso et Clouzot sont tout juste aperçus entre deux œuvres.

Si un amateur de cet art et du peintre en particulier y trouve forcément son compte, le film peut aussi fasciner le novice, qui assiste ainsi à la création en direct de l’un des plus grands peintres de tous les temps. Jusqu’à ce jour, aucun artiste peintre n’a pu montrer ainsi son œuvre en cours de réalisation.

Le film a reçu le Prix spécial du jury au Festival de Cannes 1956.