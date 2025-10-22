Le mystère Picasso - Henri-Georges Clouzot - critique

Le 22 octobre 2025
Le peintre Pablo Picasso dans ses œuvres. Un témoignage sans prix pour les admirateurs, intéressant pour les autres.
- Réalisateur : Henri-Georges Clouzot
- Acteur : Pablo Picasso
- Genre : Documentaire
- Nationalité : Français
- Distributeur : Les Acacias
- Durée : 1h18mn
- Date de sortie : 18 mai 1956
- Festival : Festival de Cannes 1956
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Pablo Picasso, en pleine création, est filmé dans un atelier conçu pour l’occasion. On assistera à la naissance de plusieurs œuvres par un système de transparence.
Critique : Henri-Georges Clouzot, grand amateur d’art moderne, surprit en réalisant un documentaire destiné à un public averti, après les deux importants succès successifs que furent Le salaire de la peur (1953) et Les diaboliques (1955). Les deux artistes tenaient à ce projet initié en 1952.
L’originalité du long métrage, dont le procédé, semble-t-il, n’a jamais été réitéré, qui occupe plus de 90 % du temps, montre la main de l’artiste créant une œuvre sur un support transparent. On peut ainsi apprécier la création de plusieurs œuvres depuis le premier trait de crayon jusqu’à son achèvement final.
Souvent en noir et blanc, parfois en couleurs, selon l’inspiration de l’artiste, la création des tableaux est accompagnée d’une musique choisie en accord avec le thème. On entend peu de dialogues, tandis que Picasso et Clouzot sont tout juste aperçus entre deux œuvres.
Si un amateur de cet art et du peintre en particulier y trouve forcément son compte, le film peut aussi fasciner le novice, qui assiste ainsi à la création en direct de l’un des plus grands peintres de tous les temps. Jusqu’à ce jour, aucun artiste peintre n’a pu montrer ainsi son œuvre en cours de réalisation.
Le film a reçu le Prix spécial du jury au Festival de Cannes 1956.
<elb199343|center>
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.