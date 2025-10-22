L’assassin habite au 21 - Henri-Georges Clouzot - critique

Le 22 octobre 2025
Cette première réalisation d’Henri-Georges Clouzot est un petit bijou de comédie policière. Un défilé de seconds rôles savoureux entoure le couple vedette Pierre Fresnay/Suzy Delair qui se reformait après Le dernier des six.
- Réalisateur : Henri-Georges Clouzot
- Acteurs : Pierre Fresnay, Pierre Larquey, Raymond Bussières, Antoine Balpêtré, Jean Tissier, Suzy Delair, Noël Roquevert, René Génin, Maximilienne, Louis Florencie, Odette Talazac, André Gabriello
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Noir et blanc, Comédie policière
- Nationalité : Français
- Distributeur : Les Acacias, Films Sonores Tobis
- Editeur vidéo : Gaumont DVD
- Durée : 1h24mn
- Reprise: 8 novembre 2017
- Date de sortie : 7 août 1942
Résumé : Paris. Un clochard (René Génin) enchaîne verre sur verre dans un bistrot qui va bientôt fermer : il a tout de même gagné une belle somme à la loterie. Titubant ensuite dans une rue déserte, il va se faire assassiner et le pactole va disparaître. Sur son corps, une carte de visite au nom de M. Durand.
Critique : Depuis plusieurs jours, la peur monte dans la ville : plusieurs meurtres ont eu lieu avec pour signature cette même carte de visite.
Un policier, une hirondelle (André Gabriello) en ronde de nuit, interpelle un homme (Raymond Bussières), qui du haut d’un réverbère insulte les passants. En voulant le faire descendre, il lui déchire sa poche d’où sortent un lot de cartes de visite au nom de... M. Durand !
Interrogé par l’inspecteur Wens (Pierre Fresnay), l’homme avoue avoir volé les cartes avec d’autres objets dans le grenier du 21, avenue Junot. Pas de doute pour Wens, chargé de l’enquête : l’assassin habite à cette adresse qui s’avère être une pension de famille. Ce dernier, au grand dam de son amie, la chanteuse Mila Malou (Suzy Delair), décide d’intégrer la pension en se faisant passer pour un pasteur...
Henri-Georges Clouzot, seul aux manettes, après Le dernier des six déjà inspiré d’un roman de Stanislas-André Steenman, réalisé par Georges Lacombe deux ans plus tôt et dont il fut le scénariste, se voit proposer la réalisation de ce nouvel opus des aventures du commissaire Wens et de sa piquante fiancée.
De nouveau le ton est à la comédie, et fonctionne parfaitement autour du couple étonnamment assorti : le policier flegmatique et pince-sans-rire ; et la chanteuse, bavarde, gaffeuse et sans filtre, qui peine à trouver un contrat. Autour d’eux, dans la pension, va évoluer une belle brochette de seconds rôles de l’époque : Noël Roquevert, médecin avorteur devenu discret ; Pierre Larquey, un petit artisan au verbe acéré ; Jean Tisser, un magicien libidineux ; et sans compter un boxeur devenu aveugle (Jean Despeaux, vrai sportif de la discipline), flanqué de sa bien dévouée infirmière (Huguette Vivier) ; et une romancière vieille fille (Maximilienne), en panne d’inspiration depuis toujours ! L’assassin est forcément parmi eux.
Un régal de cinéma agrémenté de dialogues particulièrement savoureux.
Le cinéaste sera beaucoup plus dans la veine sérieuse avec son film suivant : Le corbeau, intrigue sombre certes, mais elle aussi portée par des dialogues étincelants.
- Copyright Continental Films
