Critique

CINÉMA

Le pays d’Arto - Tamara Stepanyan - critique

Le 24 décembre 2025

Derrière les secrets et l’histoire personnelle d’un homme se dessinent les traumatismes enfouis d’un pays dont le monde se soucie peu. Un film qui trouve son équilibre entre onirisme et réalisme, dignité et désir de transmission.