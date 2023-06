Le pays d’où je viens - Marcel Carné - critique

Résumé : À la veille de Noël, alors qu’il est poursuivi par les hommes de main de son oncle, Éric (Gilbert Bécaud) se réfugie dans une petite ville. Il découvre devant un café qu’il est le sosie du pianiste qui y joue avec une petite formation.

Critique : Éric, fils de famille, très à l’aise et bavard ; va s’avérer être le parfait contraire de Julien son sosie, musicien timide et maladroit. Si Julien essaie depuis toujours de séduire sans succès Marinette (Françoise Arnoul), il n’en sera pas de même pour Éric, qui se faisant passer pour Julien, va immédiatement éblouir la jeune femme avec son bagout et ses belles manières.

Après L’air de Paris (1954), où Marcel Carné, privé de Jacques Prévert son scénariste d’élection, retrouvait un peu de souffle en dirigeant Jean Gabin et Arletty, va totalement se fourvoyer avec ce conte invraisemblable et déjà démodé qui semble n’avoir comme finalité que de mettre en valeur le chanteur Gilbert Bécaud. Celui-ci, dont c’est le premier rôle au cinéma, et qui y fera une très modeste carrière... et pour cause, s’amuse à jouer deux rôles opposés tout en poussant la chansonnette en toute occasion, sans que le récit le justifie pour autant.

Pourtant coécrit par le dramaturge Marcel Achard, l’histoire n’est qu’une bluette vaguement comique, qui se veut être un conte de Noël mais reste d’une naïveté confondante.

On se demande bien ce qui a pu séduire Marcel Carné dans cette très gentille histoire, et on s’explique mal aussi la présence de Françoise Arnoul, qui bénéficiait déjà à l’époque d’une belle carrière avec des films de Henri Decoin, Henri Verneuil, Sacha Guitry ou encore Jean Renoir.

Claude Brasseur, le visage encore poupon, apparaît pour l’un de ses premiers rôles dans la peau d’un petit meneur de bande pas si sûr de lui.