Les jeunes Loups - la critique + le test DVD

Résumé : Alain, jeune gigolo aussi élégant qu’ambitieux, se fait entretenir par une riche princesse étrangère. Il séduit aussi la jeune et candide Sylvie, qui feint de céder au cynisme ambiant en matière de mœurs sans s’avouer ses inclinations romantiques. Désespérée de sa propre déchéance, elle se reprend en se liant avec Chris, un beatnik de la rue de la Huchette...

Critique : Sorti en avril 1968, Les jeunes Loups fait partie de la fin de carrière de Carné, dont on sait la mauvaise réputation, et est surtout connu pour son inaccessibilité. La sortie DVD (une première) offre l’occasion d’approfondir notre connaissance du cinéaste. Dès les premières images (un noir prolongé, le générique psychédélique), on est surpris, intrigué. Le thème lui-même, le parcours d’un jeune arriviste, intéresse par sa cruauté qui n’est pas loin de certains romans du dix-neuvième siècle (on pense parfois à Bel-Ami de Maupassant). Hélas, les défauts du film sont patents : outre des dialogues artificiels et souvent caricaturaux qui oscillent entre la provocation « jeune » et le littéraire, le jeu des acteurs compassé et faux ruine ce que le scénario peut avoir d’audacieux. Le rythme, particulièrement lent, plombe encore l’histoire à laquelle le bavardage incessant des personnages et leurs querelles donnent le coup de grâce.

© 1967 Société Nouvelle de Cinématographie (SNC). Tous droits réservés.

Certes, on trouve par moments des raisons d’espérer : telle séquence relevée par le travail sur les couleurs et la présence de Maurice Garrel, par exemple. De même Carné réussit avec délicatesse la scène de défloration : aucun bruit, une larme, la main serrée sur le drap. On sent également son plaisir à filmer les deux jeunes corps dans la piscine. Mais la plupart du temps, la mise en scène est plate et les interminables dialogues la confinent dans un statisme désespérant. Car, il faut bien l’avouer, on s’ennuie devant ce spectacle hors d’âge, dans lequel la dénonciation de la société, déjà passablement pataude, débouche sur une fin morale et banale.

Le test DVD

© M6 Vidéo

Les suppléments :



Un documentaire rapide (28mn) fait intervenir un spécialiste de Carné (Philippe Morisson), un compositeur de l’une des chansons du film (Jack Arel) et Raoul Bellaïche, journaliste musical. Leurs apports sont néanmoins assez décevants et au final, on en apprend peu sur Les jeunes loups.

L’image :



La remasterisation est une réussite : le respect des couleurs est remarquable (voir la scène de la piscine ou de la réception), l’image bien définie.

Le son :



La piste Dolby Digital 2.0 Mono privilégie la musique ; les dialogues sont un peu étouffés, parfois à la limite de l’audible.