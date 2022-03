Les tricheurs - Marcel Carné - critique

Résumé : Dans un bistrot de Saint-Germain-des-Près, Bob (Jacques Charrier), qui vient d’apprendre qu’il a obtenu sa licence, préfère rester seul que de suivre ses camarades emmenés par Bernard (Pierre Brice) pour fêter l’événement. Il se rappelle les récents événements qui ont bouleversé sa vie.

Critique : On va découvrir au fil d’un long flash-back, le destin de Bob, un jeune homme bien élevé du XVIe arrondissement parisien, qui, attiré par une jeune inconnue surnommée Mic (Pascale Petit), va découvrir la vie d’un groupe de jeunes désœuvrés de Saint-Germain-des-Près. C’est le plus désabusé d’entre eux, Alain (Laurent Terzieff), qui va initier Bob aux règles de vie très particulières qu’il partage avec ses amis : on sort tous les soirs, on boit beaucoup, on s’oblige à n’aimer personne, mais à multiplier les aventures, et on se convainc de vivre dangereusement. Bob et Mic, très amoureux l’un de l’autre, vont s’obliger à faire semblant de s’ignorer pour ne être exclus du groupe.

Marcel Carné était considéré à ce moment comme un cinéaste dépassé, où tout au moins comme celui d’une autre époque. Il n’hésita pas pourtant à s’emparer d’un sujet de l’époque en traitant de la jeunesse et de ses turpitudes.

Son récit, tout à fait maîtrisé, incluant un suspense original, n’en comporte pas moins une certaine naïveté sur la vision qu’il donne d’une bande de jeunes, par son comportement pas si rebelle que ça et des dialogues "modernes" qui ratent parfois leur cible. Le personnage du frère de Mic, interprété par Roland Lesaffre, ange gardien moralisateur, relève d’une bien-pensance qui jure avec le reste.

Il faut tout de même souligner les risques pris par un cinéaste courageux qui livre tout de même un film tout à fait méritant, n’ayant finalement pas beaucoup plus vieilli que certains produits de la Nouvelle Vague sortis à la même période.

Ce long métrage est aussi l’occasion de retrouver, dans de petits rôles, de nombreux acteurs alors débutants, voire inconnus : Guy Bedos, Jean-François Poron, Dany Saval, Jacques Perrin à peine sorti de l’adolescence et perché sur un scooter et le Jean-Paul Belmondo d’avant A bout de souffle (Jean-Luc Godard 1960) avec lequel il allait accéder à une notoriété qui ne se démentirait plus.