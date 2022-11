Le pays de la violence - John Frankenheimer - critique

Résumé : Une vieille camionnette fait tranquillement les quatre coins d’une route peu fréquentée. Au volant, Buddy (Freddie McCloud) un gamin qui s’amuse autant qu’Alma (Tuesday Weld), sa grande sœur qui se trouve à ses côtés. Le shérif Henry Tawes (Gregory Peck), qui fait sa ronde en voiture, va arriver par hasard juste derrière eux.

Critique : Le générique s’ouvre avec des images d’un monde rural qui paraît oublié et comme figé : maisons en décrépitude, carcasses de voitures qui encombrent les jardins et des rangées de vieillards qui s’ennuient en silence sur les balcons. La chanson de Johnny Cash I Walk the Line (titre original bien plus parlant du long métrage), qui accompagne cette ouverture, souligne le côté désespéré qu’inspire cette région du Tennessee où il ne se passe pas grand-chose.

Dans cet univers désolé, le shérif Tawes traîne son ennui entre son travail peu existant et sa vie de famille bien terne. La principale occupation de la police semble être la recherche plutôt molle de distilleries clandestines d’alcool. Tawes, jusque-là irréprochable, à défaut d’être totalement efficace, va commencer à perdre le contrôle après avoir arrêté les deux jeunes sur la route. Il laisse partir le jeune garçon et va être intrigué par sa grande sœur d’un charme inhabituel dans le coin. Dès lors, le policier va multiplier les erreurs, jusqu’à remettre en cause toute sa vie si bien réglée.

Le cinéaste John Frankenheimer, dont la filmographie connut des hauts et des bas, signe ici une œuvre tout à fait étonnante. Si elle n’est pas exempte de défauts, son rythme distendu notamment, l’œuvre sort des sentiers battus et dégage un charme mélancolique assez poignant. La belle distribution est dominée par un Gregory Peck, inhabituellement maladroit et incertain.

Une curiosité qui mérite d’être (re) découverte.