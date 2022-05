Le peuple loup - Tom Moore, Ross Stewart - critique

Résumé : En 1650, près de Kilkenny en Irlande, une équipe de bûcherons est attaquée par les loups. Ils arrivent à s’échapper à l’exception de l’un d’eux qui trébuche avant de tomber. Une voix rappelle juste à temps les animaux qui commençaient à mordre le malheureux. Une petite fille apparaît alors et guérit les premières blessures du bûcheron.

Critique : Les bûcherons vont ensuite rentrer à Kilkenny pour porter la terrible nouvelle de la présence désormais proche des loups. La ville est occupée par l’armée anglaise. Son gouverneur, Messire Protector, a engagé Bill Goodfellowe, un as de l’arbalète, pour débarrasser la région des loups. Bill, veuf, est la père de Robyn, véritable garçon manqué. Flanquée de son faucon Merlin, elle passe tout son temps libre à s’entraîner à l’arbalète en cachette de son père.

Cet excellent film d’animation renverse à sa façon la vision habituelle des loups, pour en faire cette fois les victimes de la folie des hommes. C’est Messire Protector qui souhaite les éliminer pour prouver qu’il protège la population, quitte à dévaster la forêt qui entoure la ville.

D’autre part, le long métrage mélange habillement un récit quasi réaliste, montrant une époque violente et cruelle, à une histoire parallèle tout droit sortie des contes et légendes avec son lot de miracles, sorts jetés et réincarnations.

Avec sa vision écologique, cette aventure passionnante, à laquelle petits et grands vont adhérer, évolue sans temps mort, entre l’imaginaire et la réalité, et captive par son inventivité permanente.

L’œuvre est dotée d’une esthétique d’inspiration celtique, originale et recherchée. Elle est présentée comme le troisième volet d’une trilogie réalisée, ou coréalisée par Tom Moore, et fait suite à Brendan et le secret de Kells (The Secret of Kells 2009) et Le chant de la mer (Song of the Sea 2014).