Le privé - Robert Altman - critique

Résumé : Los Angeles. Le détective privé Philip Marlowe (Elliott Gould) est réveillé en pleine nuit par son chat qui a faim. Ne trouvant rien dans son appartement, il va se rendre dans une supérette ouverte jour et nuit.

Critique : Cette scène d’ouverture est un petit modèle du genre pleine de malice autour d’une relation entre un être humain et un animal. Dans sa quête de pâté à chat, on va découvrir le curieux logis du détective : il fait face à un autre où vivent un groupe de femmes dénudées qui font de la méditation. Et pour gagner la rue, les habitants doivent emprunter un énorme ascenseur qui les y mène. Ne trouvant pas la marque préférée du félin dans le magasin, notre homme va se rabattre sur une autre qu’il va, à peine rentrer, s’empresser de reverser dans une vieille boîte vide retrouvée dans la poubelle. Hélas, le chat ne sera pas dupe, et dédaignera cette gamelle trompeuse !

Le ton est donné, l’histoire peut commencer : Terry Lennox (Jim Bouton) se présente chez lui, le visage griffé et la main bandée, et lui demande de le conduire à la frontière mexicaine. De retour, il est appréhendé par les policiers qui lui apprennent que la femme de Lennox a été retrouvée sauvagement assassinée à leur domicile.

Après quelques heures au frais puis disculpé, Marlowe va commencer sa propre enquête qui va le conduire chez un curieux et vieil écrivain en panne (Sterling Hayden) et sa jeune épouse (Nina van Pallandt).

Le sarcastique Robert Altman a transposé l’action dans l’Amérique contemporaine, tout juste sortie de l’époque hippie dont il reste de belles séquelles, et donné à son héros un flegme encore plus distancié et indifférent que l’original, avec une éternelle cigarette visée au coin de la bouche. Bien que démarquée à plus d’un égard, cette énième adaptation de Raymond Chandler, finalement pas si infidèle, se déroule dans une belle ambiance cynique et désenchantée qui fait mouche.

Elliott Gould omniprésent, dépenaillé, mal rasé, tabagique et passé à tabac régulièrement, ayant peur des chiens, et se méfiant des belles épouses, est totalement éblouissant. La fin, aussi immorale qu’inattendue, ne l’est pas moins.