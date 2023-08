Take Shelter - Jeff Nichols - critique

Résumé : Curtis LaForche mène une vie paisible avec sa femme et sa fille quand il devient sujet à de violents cauchemars. La menace d’une tornade l’obsède. Des visions apocalyptiques envahissent peu à peu son esprit. Son comportement inexplicable fragilise son couple et provoque l’incompréhension de ses proches. Rien ne peut en effet vaincre la terreur qui l’habite...

Critique : Une tempête se prépare. Inquiétante. Alors que des éclairs fendent l’horizon en deux, la pluie, de couleur jaune, a une texture visqueuse. Tout cela n’est pourtant qu’un rêve, et lorsque Curtis se réveille, le ciel apparaît nettement moins menaçant. Pourtant, chez Curtis un trouble s’installe, lequel ne tarde pas à sombrer dans une forme de paranoïa. Dans Bug, le même acteur, Michel Shannon, voyait des insectes partout ; ici, il est convaincu qu’un terrible orage se prépare pour tout détruire sur son passage.

© 2011 Hydraulx Entertainment, Grove Hill Productions Tous droits réservés.

Mais la comparaison avec le film de William Friedkin s’arrête là. En effet, Jeff Nichols ne cherche pas à maintenir l’ambiguïté et préfère plutôt s’intéresser à la manière dont l’angoisse s’immisce chez le personnage. Et ça passe notamment par des scènes de cauchemar terrifiantes, qui ressortent comme de véritables trouées de violences dans le récit. Ces cauchemars, jugés prémonitoires par Curtis, vont ainsi venir troubler l’équilibre d’une famille sans histoire, pour ne pas dire banale, si l’on excepte la surdité de leur fille (qui donne d’ailleurs lieu à une très belle scène où le père prend soin de ne pas faire de bruit alors que l’enfant dort). Et bien que l’obsession du père devienne de plus en plus étouffante, elle ne se retourne jamais contre sa femme et sa fille. Au contraire, il agit sans cesse dans leur intérêt, notamment lorsqu’il décide de construire un abri pour les protéger. Car si la tempête approche, le couple, lui, résiste.

© 2011 Hydraulx Entertainment, Grove Hill Productions Tous droits réservés.

Il faut alors voir comme Samantha, à qui Jessica Chastain apporte une fragilité bouleversante, se tient sans cesse à côté de son mari, se bat pour sauver son couple, se montre incroyablement compréhensive, patiente, face à l’attitude de plus en plus tourmentée de son époux. L’amour qu’elle lui porte révèle ainsi une force insoupçonnée, qui culmine lors de scènes véritablement émouvantes. Et finalement, Take Shelter s’apparente à une très belle variation sur le couple. Porté par deux acteurs au meilleur de leur forme, le deuxième long de Jeff Nichols jouit par ailleurs d’une mise en scène admirable, d’une beauté à couper le souffle, en plus d’être servie par des effets spéciaux discrets mais convaincants (la tornade qui se forme dans le ciel, la nuée d’oiseaux au comportement étrange). Take Shelter se double en outre d’une critique sociale pertinente, l’arrivée de cette tempête se faisant alors métaphore d’une crise économique qui s’apprête à ravager le pays. Comme nombre de sorties en 2011, il est encore question d’apocalypse, l’histoire jouant elle aussi merveilleusement avec une dimension légèrement fantastique. Déjà persuadé d’avoir vu un grand film, c’est littéralement conquis que le spectateur sort de la salle après une séquence finale épatante que l’on n’aurait pas pu imaginer plus puissante…