Le promeneur du Champ-de-Mars - la critique

Résumé : Alors qu’un jeune journaliste se met en tête d’obtenir les leçons universelles du président sur l’histoire, la politique, les femmes et l’amour, celui-ci n’en a guère à dispenser. C’est pour lui le moment où seuls les doutes demeurent, ce temps où tous les hommes sont égaux : celui de la proximité avec la mort.

Critique : Gris, c’est bien la couleur de ce film - décidément très loin des calanques lumineuses de Marseille, plus familières à Guédiguian - dont on ressort mitigé, tout à la fois séduit et agacé.

La bonne idée du film, c’est de cueillir Mitterrand, dont le nom ne sera jamais prononcé, durant cette période hors du temps où l’homme échappe pour toujours aux contingences du monde : la confrontation avec la mort. De la vie tumultueuse du président qui aimait Bousquet, les femmes et le pouvoir, on ne saura rien ou presque. Guédiguian contourne les polémiques, jusqu’à rayer certains épisodes délicats du livre de Georges Benamou dont le film est tiré ; et on lui en sait gré, car au-delà des scandales, c’est l’homme dans un troublant dénuement - au propre comme au figuré - qui demeure. Tout à tour drôle, vaniteux, cynique et bouleversant dans son combat contre la maladie, Mitterrand apparaît seul face au vide et à ses doutes.

L’interprétation de Michel Bouquet, qui devait enchaîner - comme pour exorciser - au théâtre avec Le roi se meurt, est prodigieuse et d’une très grande subtilité. Paradoxalement, elle finit par nuire au film. Le génie de Bouquet éclipse celui de Mitterrand, et le mystère de son insondable jeu d’acteur est si absorbant qu’il devient le principal intérêt du film. La faute à Guédiguian qui lui oppose un journaliste falot, dont on comprend difficilement pourquoi et comment un Mitterrand s’en serait entiché.

La démarche de Guédiguian, ancien militant communiste, est honnête. Ni à charge, ni à décharge, le film, en forme de longue conversation, ne parvient cependant jamais à percer le mystère Mitterrand. Normal. On juge un homme à ses actes.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Un bonus, mais pas des moindres, avec une interview de quarante minutes (et non trente comme annoncé sur la jaquette) de Robert Guédiguian et Michel Bouquet. Les deux hommes, avec grand sérieux, évoquent leur relation avec leur art respectif à travers ce Promeneur, le tout parsemé de nombreux extraits du film. Il est ici question de libertés fictionnelles autour du personnage de Mitterrand, des inquiétudes de Bouquet avant d’accepter cette interprétation, des sujets politiques non abordés et de l’œuvre de feu ce président laissée dans l’Histoire française. Toujours intéressant même si on s’éloigne souvent du cinéma pur.

Image & son : Rien à dire sur les spécificités techniques de ce Promeneur du Champ-de-Mars, la copie est particulièrement propre, vierge de toute poussière et d’une belle fluidité. Il en va de même pour le son (piste 5.1) d’une belle efficacité, qui privilégie évidemment les dialogues.