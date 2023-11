Et la fête continue ! - Robert Guédiguian - critique

Résumé : À Marseille, Rosa, soixante ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive. Elle s’accommode finalement bien de tout ça, jusqu’au jour où elle tombe amoureuse de Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s’engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter.

Critique : Après l’exotique mais néanmoins réussi Twist à Bamako et le plus sombre Gloria Mundi, Robert Guédiguian retrouve la chaleur de son soleil marseillais et sa famille de cinéma : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, auxquels se joignent quelques acteurs de la nouvelle génération : Lola Naymark, Alicia Da Luz Gomes, Grégoire Leprince-Ringuet et Robinson Stévenin.

Tout commence par l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne le 5 novembre 2018. Causant la mort de huit personnes et révélant la défaillance de la politique d’urbanisme de la ville, ce malheureux événement incite des associations à manifester pour l’obtention de logements salubres pour tous. Mais force est de constater que les chutes ne se cantonnent pas à la seule cité phocéenne. Rosa (Ariane Ascaride) est infirmière dans un hôpital qui manque de moyens au point de décourager les nouvelles recrues. Minas (Grégoire Leprince-Ringuet), son second fils, médecin prend soin des migrants parqués dans les camps de rétention dans l’indifférence générale. Tête de liste aux prochaines élections municipales, cette battante ne peut que constater la désunion des partis politiques plus préoccupés par l’affirmation de leur pouvoir que par l’intérêt collectif tandis qu’en toile de fond résonne le bruit des armes au cœur de leur chère Arménie, une fois encore assiégée.

Un scénario vibrionnant essaime ça et là des bribes de nos maux contemporains, au risque de perdre les fervents amateurs d’une narration linéaire. Passant du coq à l’âne ou plutôt du militantisme aux conflits internationaux en passant par la misère rampante, le poids de la famille et le cynisme politique, il s’appuie sur les hésitations et les doutes d’une population désarçonnée pour mieux questionner et tenter de comprendre l’air du temps. Néanmoins, pour apporter quelque cohérence à ce drame social qui joue la carte de la bienveillance et de la tendresse, il convient de trouver un fil conducteur. Qui mieux qu’Ariane Ascaride pouvait se glisser sous les traits de Rosa, personnage solaire et fédérateur de cette communauté, qui conjugue tout à la fois culte de la famille et solidarité envers les plus démunis ? Avec une énergie communicative, cette soignante, veuve et militante infatigable, se consacre aussi au bonheur des siens. Pour Sarkis (Robinson Stévenin), son fils aîné, amoureux d’Alice (Lola Naymark) qui ne pourra lui donner les nombreux enfants qu’il espérait avoir, elle cuisine des recettes arméniennes mêlées aux saveurs méditerranéennes. Elle veille sur son frère (Gérard Meylan), dernier nostalgique des vertus du communisme qui, dans un élan filial, prend sous son aile une jeune infirmière désabusée. Et puis, alors qu’elle ne l’attendait plus, elle retrouve l’amour dans les bras de Henri (Jean-Pierre Darroussin).

Pour lier cette sauce aux arômes du sud, il suffit de rajouter une bonne dose de rêve, quelques réflexions intérieures, des plans de mer d’un bleu intense et une musique dont le lyrisme amplifie la dimension à la fois tragique et lumineuse du film.

Dans un monde dominé par l’égoïsme et la régression, le cinéaste affirme que seule la force de la poésie et de l’amour sous toutes ses formes permettra d’oublier les désillusions politiques et de surpasser les drames. Puisse-t-il avoir raison !