Le rayon vert - Éric Rohmer - critique

Résumé : Paris. Delphine (Marie Rivière) apprend au dernier moment que ses vacances d’été en Grèce sont annulées, l’amie avec qui elle devait partir s’étant décommandée. Prise de court, elle va craquer lors d’une rencontre chez d’autres amies.

Critique : Ce nouvel opus des "Comédies et proverbes" d’Éric Rohmer se présente comme une œuvre volontairement et en apparence "bricolée". Elle est tournée en format 16 mm, pellicule plus légère et maniable, qui lui donne aussi un air de reportage. De plus, le scénario s’est constitué au fur et à mesure du tournage, laissant une large place à l’improvisation.

Delphine, qui vit une rupture difficile, et espère une nouvelle rencontre, a une peur bleue de passer seule ses vacances. Cette angoisse va l’amener à un été très décousu qui va lui faire sillonner la France en plusieurs lieux de villégiature.

La jeune femme, fébrile et incertaine, va se sentir mal avec les différentes personnes qu’elle rencontrera ici et là, malgré la bonne volonté générale de ses derniers.

Le personnage sensible, aussi attachant qu’agaçant campé par Marie Rivière, impressionnante de naturel, se trouve confronté aux effets d’une solitude redoutée qui ne peut, pour elle, conduire qu’à un vide impossible à supporter. Les événements vont peut-être lui donner tort.

Le titre, qui fait référence à un roman éponyme de Jules Verne, évoque la dernière lueur fugace que l’on peut apercevoir au coucher du soleil. Si l’on réussit à la voir, on pourra lire dans son propre cœur et dans celui des autres. Ce sera la quête de Delphine, quand elle entendra par mégarde les secrets de cette légende discutée par un groupe de vacanciers inconnus.

Le long métrage, finalement très profond et mélancolique, sous ses airs trompeurs de film de vacances, recevra le Lion d’Or du meilleur film à la Mostra de Venise 1986