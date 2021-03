Le genou de Claire - la critique

Résumé : Jérôme, un diplomate à l’approche de son mariage, vient passer ses vacances sur les bords du lac d’Annecy, lieux de son enfance. Il y retrouve une amie écrivain qui lui demande son aide afin d’achever son livre sur une relation entre une jeune adolescente et un homme d’âge mûr. Certain de ses sentiments, il accepte de jouer le cobaye et réussi le pari avec tout le détachement supposé. C’est alors qu’arrive Claire. Cette fois, c’est Jérôme qui propose de reporter le jeu alors qu’il s’avoue troublé, notamment par le genou de cette jeune femme...

Cinquième et avant-dernier volet des six contes moraux de Rohmer, Le genou de Claire demeure fidèle au thème de ce cycle : l’errance amoureuse. Car si le propos central s’articule autour de la quête sentimentale, les contes s’attardent tous sur les détours vers une autre femme.

Critique : On retrouve dans Le genou de Claire tout ce qui caractérise le cinéma d’Eric Rohmer : l’élégance des personnages, la beauté d’un décor naturel et des dialogues proches de l’écrit. Pas étonnant d’apprendre que Rohmer, ancien professeur de lettres, s’est inspiré d’une œuvre du XVIIIe siècle pour la réalisation de ses contes. Venant juste après une première tentative avortée de réalisation (Le signe du Lion, 1959) le cycle complet des six contes moraux s’étalera sur dix années et sera couronnée par le prix Louis-Delluc en 1971 pour ce Genou de Claire.

La réédition complète des six films en DVD constitue un excellent moyen de redécouvrir ce réalisateur et éventuellement de revisiter l’image de préciosité qu’il véhicule... Si tant est qu’au-delà de la prépondérance des dialogues, on s’attarde sur les descriptions psychologiques finement ciselées des personnages de Rohmer.

Côté bonus et habillage du DVD, on pourrait parler de total dénuement s’il n’y avait en complément La cambrure (1999), court métrage à l’interprétation incertaine mais prétexte à une discussion distanciée et intéressante sur les avatars de l’art.

Le DVD

Edition 1 DVD

Format image 4/3 respecté 1.33

Audio français, mono

Couleur

Tous publics