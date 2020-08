Le réveil du dimanche - la critique du film

Résumé : À Athènes, une histoire de billet de loterie volé conduit à une histoire d’amour agitée entre un compositeur désargenté et une femme de forte corpulence.

Critique : Pour son premier film, Cacoyannis se tourne vers la comédie amoureuse légère, gravitant autour de la jolie Ellie Lambeti qui parvient à conserver son charme malgré ses caprices. Elle y incarne Mina, jeune fille insouciante et pauvre qui va à la plage un dimanche, ce fameux dimanche du titre. En même temps qu’elle se réveillent un avocat, Pavlos, sa femme acariâtre et un musicien désargenté, Alexis. Ces trois personnages qui ne se connaissent pas vont, par une suite de coïncidences, se croiser et s’aimer ; il faut pour cela que Mina parte seule, que deux gamins lui volent son sac, qu’ils revendent un billet de loterie qu’il contenait, que ce billet soit gagnant, qu’un avocat lassé de sa femme ramène Mina chez elle, etc. C’est le propre des comédies que de jouer sur les hasards pour fonder d’improbables rencontres et de tout aussi improbables disputes. Le scénario très écrit ne se contente pas d’accumuler les péripéties, mais il les serre dans un réseau étroit de répétitions et d’échos, jusqu’à conclure le film par un autre dimanche et ses rituels. Le marivaudage éthéré est ainsi construit sur un système très fin : deux visites à la boutique (celle d’Alexis et celle de la femme de l’avocat), trois tentatives burlesques de livrer des fleurs, deux adresses notées pour une facture, etc. Avec des variantes, des crescendos, des inversions, Le réveil du dimanche parvient à éviter la lassitude, d’autant que le rythme et les acteurs sont souvent pimpants.

Mais c’est surtout grâce à la réalisation que l’intérêt ne s’effiloche pas ; Cacoyannis sait en effet utiliser des procédés qui revitalisent ce que l’intrigue pouvait avoir de convenu. Ainsi de ces conversations que le spectateur n’entend pas, ou de certains montages abrupts aptes à créer la surprise. Tout n’est néanmoins pas de cette eau : la scène où Alexis charme sa logeuse pour ne pas payer son loyer, nécessaire dramatiquement, ne dépasse pas le stéréotype. Quant au jeu des comédiens, il frôle la caricature dans des excès qui ne sont pas toujours du meilleur goût. N’empêche, la comédie est alerte, efficace et, si l’on ne rit pas souvent, on sourit plus qu’à son tour. On ne peut s’empêcher toutefois de noter un fond amer, surtout avec le personnage de l’avocat : si sa femme est à ce point désagréable et si le couple semble désuni, c’est qu’ils ont perdu la fille de douze ans ; la scène qui se conclut par un baiser entre lui et Mina sonne alors moins comme une scène de drague que comme une tentative vouée à l’échec. Mais comme on est avant tout dans une comédie, la femme pardonne, et Mina a redonné un peu de joie de vivre et d’espoir à un homme brisé. Après tout, et Molière l’a abondamment prouvé, les jeunes sont faits pour aller avec les jeunes …

On peut apprécier diversement la voix off ou la musique constamment redondante, mais Le réveil du dimanche, qui annonce d’une certaine manière le tragique Fin de crédit, ne manque pas d’atouts pour célébrer une Athènes ensoleillée au rythme des déboires amusants de Mina.