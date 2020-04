Le rouge n’est plus une couleur - Rosie Price - critique

Résumé : Kate et Max se rencontrent à l’université. Si l’une vient d’une famille modeste, l’autre est issu de la upper-class londonienne. Les Rippon font bon accueil à Kate, la considèrent presque comme la petite dernière de la fratrie. Mais lors d’une soirée, l’irréparable a lieu : un cousin de Max viole Kate. Sa vie prend alors une autre dimension - alcool et déprime, résilience et reconstruction...

Critique : Kate et Max, Max et Kate. Rapidement après leur rencontre, leurs prénoms deviennent indissociables. Ils se suivent, se taquinent, se connaissent bientôt par cœur – enfin presque. Max vient d’une famille de la upper-class londonienne et, sans le revendiquer particulièrement, il vit son milieu, le porte au plus profond de lui-même dans ses attitudes, dans l’entièreté de son existence. Kate, elle, a été élevée par sa mère, à la campagne, souvent forcée de materner celle qui fut alcoolique et qu’elle voit toujours comme faible et incapable de l’épauler dans quelque épreuve que ce soit. Elle s’éloigne d’elle de plus en plus, se rapprochant à la place de la famille de Max – de Zara, réalisatrice, de Nicole, de William. Elle en vient à les connaître en les ayant vus si peu, grâce aux récits de son ami, de celui qui est devenu si vite son frère de cœur. Et puis elle les côtoie, un peu puis beaucoup. Jusqu’à l’irréparable. Le cousin de Max la viole lors d’une soirée chez les Rippon. Plus rien ne sera jamais comme avant. Le rouge ne sera plus une couleur, mais un filtre qui l’empêche de voir la réalité, la ramène en permanence dans le passé, dans ses souvenirs traumatiques. L’avouer ou le taire. Dénoncer ou protéger – et se protéger elle-même. Voilà les questions qui tournent désormais dans la tête de Kate et autour desquelles elle bâtit son destin bien fragile. Elle boit. Essaie d’oublier. Se mutile.

Les points de vue s’alternent, avec une rupture franche entre la focalisation de chaque personnage, comme si l’auteure ne maîtrisait pas entièrement la technique (premier roman oblige) ou plutôt comme si elle souhaitait maintenir une distance formelle entre eux alors que l’histoire, elle, les rapproche inexorablement.

Malgré cet événement et le poids qui pèse sur l’ensemble de ce roman, le lecteur sera sans doute surpris (et gêné) de la facilité avec laquelle il parcourt ces pages, de la curiosité malsaine qu’il éprouve. Ce livre à la mode Bildungsroman, roman d’apprentissage désormais indissociable de la littérature américaine, est dangereusement actuel. Féministe, engagé, dans l’air du temps. Peut-être est-il parfois un peu caricatural, mais il dénonce néanmoins l’absence de pureté : aucune classe sociale n’est immaculée, pas plus l’intelligentsia française décrite par Karine Tuil dans Les choses humaines, que l’upper class londonienne.