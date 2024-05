Le Royaume - Julien Colonna - critique

Résumé : Corse, 1995. Lesia vit son premier été d’adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et l’étau se resserre autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s’aimer.

Critique : Qui de mieux que Julien Colonna peut parler de la Corse avec une pareille intensité ? Le réalisateur y a grandi et a pris part d’une manière ou d’une autre aux troubles autour de son frère, Yvan. Car Le Royaume est une histoire de fuite et d’héritage, les règlements de compte entre groupes criminels se transmettant de générations en générations. Justement, le réalisateur, appuyé pour l’écriture du scénario par Jeanne Herry, aborde cette histoire de vengeance et d’attentats permanents à travers les yeux d’une toute jeune fille, encore collégienne, dont le père est à la tête d’une organisation mafieuse qui règne sur la Corse comme le ferait un roi. Le titre Le Royaume est absolument opportun, faisant largement penser aux trahisons, conspirations et mises en danger perpétuelles des monarques et leurs proches aux siècles passés. Ici, on ne tue pas par empoisonnement, mais par des armes à feu, des embuscades épouvantables. Si on peut être symboliquement roi du territoire corse, c’est loin d’être de tout repos.

Le Royaume alterne harmonieusement des scènes de dialogues, nécessaires pour bien comprendre les enjeux qui pèsent sur les personnages, et d’autres d’action, dignes des polars de Melville. Le choix de proposer comme fil conducteur cette adolescente est très pertinent dans la mesure où son regard procède à la fois d’une forme d’initiation et de mise en perspective intelligente du récit policier. La réalisation s’attache, à l’instar des personnages, à brouiller les lieux, les pistes, et démontre la connaissance parfaite du territoire par Julien Colonna. Le film, c’est donc avant tout cette jeune comédienne, Ghjuvanna Benedetti. Elle irradie l’écran, à la fois de sa puissance d’interprétation, mais aussi de la fêlure lisible dans son regard d’un bout à l’autre de l’histoire. Elle n’en rajoute pas dans les expressions de ses émotions : au contraire, elle use, avec une grande économie de gestes, de tout ce qui contribue à rendre perceptible la transformation qui s’opère en elle. On la voit même grandir physiquement, entre le début et la fin, sans doute assommée par les évènements tragiques auxquels son père lui fait assister.

Le Royaume a mis au monde un nouveau réalisateur. On mesure pendant le film la maîtrise des équipes techniques. En effet, tout le long-métrage est tourné dans des décors naturels de la Corse, certes pour le plus grand plaisir visuel des spectateurs, mais ce qui rajoute à la complexité d’un tel projet. Les images sont absolument merveilleuses, qu’il s’agisse des scènes de ville, de montagnes ou de mer. La beauté des paysages résonne comme un regret face à la noirceur des personnages, enfermés dans une logique de mort dont ils ne peuvent se départir de générations en générations. On imagine bien qu’Yvan Colonna ait pu subir le même destin, on connaît hélas sa tragique issue. Le film sonne donc comme une forme de repentance ou de délivrance d’un héritage familial lourd et sans espoir pour le réalisateur.

Julien Colonna réussit un tour de force en embarquant dans son projet autant de comédiens amateurs corses. Tout le monde parvient avec brio à se mettre dans la peau de ces individus, surtout des hommes, qui vivent dans l’ombre d’eux-mêmes. Les relations troubles des groupes mafieux de la Corse avec le politique sont savamment mis en scène. Les décors dont les intérieurs luxueux des maisons participent de la réussite de ce film qui rime avec aventure, roman d’initiation et valorisation du patrimoine de la Corse.

Que Le Royaume soit un premier film est absolument bluffant. Il est vrai que Jeanne Herry l’a accompagné à l’écriture, qu’indéniablement l’équipe de techniciens est très habile ; en tout cas Julien Colonna apparaît comme un nouveau réalisateur dans le sillage d’un Olivier Marchal qui maîtrise le fond et le contenu des œuvres de cinéma qu’il propose. On ressort écrasé par la magie de la Corse, mais aussi inquiété par une sorte de malédiction absolue qui hante l’île de Beauté ne portant pas pour rien cette appellation.