Le secret de la pyramide - Barry Levinson - critique

Résumé : Londres 1870 : le jeune John Watson (Alan Cox) arrive dans un nouveau collège où à l’internat, il est placé à côté d’un certain Sherlock Holmes (Nicholas Rowe). Ce dernier donne des informations précises sur son nouveau compagnon, rien qu’en l’observant.

Critique : Le scénariste Chris Colombus deviendra réalisateur, peu de temps après s’être amusé, respectueusement, comme le précise le générique, à inventer la jeunesse du célèbre détective britannique et de son non moins célèbre ami. Ce même générique signale que Sir Arthur Conan Doyle n’a jamais écrit sur la jeunesse de ses personnages.

Le récit se plaît donc à constituer ce que seront par la suite les particularités des protagonistes : concernant Sherlock Holmes, on comprend l’origine de la casquette si particulière, du manteau et de la pipe, du violon ou encore celle du célibat.

Pour John Watson, on apprend d’où vient son surpoids, son engouement pour la médecine et l’attachement indéfectible qu’il vouera au détective,

Et l’on découvre aussi l’existence du fameux Moriarty.

L’histoire totalement loufoque et abracadabrante se déroule entièrement à Londres, contrairement à ce que le titre français pourrait laisser entendre, et emmène les jeunes garçons accompagnés d’une adolescente, Elizabeth (Sophie Ward), dans des péripéties aussi spectaculaires que dangereuses.

Le parti pris du film d’aventures pour adolescents n’est pas gênant en soi, mais dénote totalement avec l’ambiance des romans de Conan Doyle et des films qui en ont été adaptés.

Barry Levinson est tout à fait à son aise pour réaliser ce film sans prétention, aux multiples rebondissements. Il se révélera, par la suite, capable d’aborder des sujets plus délicats : la guerre du Vietnam avec Good Morning, Vietnam en 1987, avec Robin Williams ou encore l’autisme avec Rain Man (1988) qui fit la part belle au duo Dustin Hoffman/Tom Cruise.

Ce sympathique film est un long métrage tout à fait adapté aux fêtes de fin d’année.