Le seigneur des anneaux : le retour du roi - Peter Jackson - critique

Critique : La communauté de l’anneau avait émerveillé les plus réticents, Les deux tours avait un peu déçu, Le retour du roi va assurément provoquer des salves d’applaudissements. Au zénith de son talent, Peter Jackson livre un troisième volet d’une rare intensité, où tous les destins des personnagesimpliqués dans la communauté se croisent dans un final époustouflant. Avec un sens de l’épique inégalé, le réalisateur néo-zélandais aligne les morceaux de bravoure et des plans d’une rare beauté pour un spectacle qui rend ses lettres de noblesse au septième art.

On se laisse transporter à la fois par le gigantisme de l’entreprise (la bataille de Minas Tirith enfonce largement celle du Gouffre de Helm) et les enjeux dramatiques nettement plus ambitieux (Gollum et ses plans machiavéliques, Frodonet la tentation de l’anneau, etc). De mémoire de cinéphile, rarement un film avait happé à ce point ses spectateurs, faisant oublier son imposante durée de quatre heures. Certains tiqueront sur les quelques défauts visuels, mais cela reste anecdotique au regard de la qualité générale de la saga. Le seul vrai bémol concerne la fin qui n’en finit pas justement de s’éterniser (un quart d’heure d’embrassades et d’autocongratulation poussive). Mais qu’importe, Peter Jackson a mené à bien sa barque, réalisant l’une des plus belles trilogies de l’histoire du cinéma.

Copyright Warner Bros. France

Le DVD

Les suppléments :

Un petit mot tout d’abord sur l’intégration des scènes inédites pour cette version longue de quatre heures. Comme pour les précédents volets, Le retour du roi sort enrichi de ce nouveau montage, les personnages approfondis et l’action plus fluide (le siège de Minas Tirith est plus crédible dans cette configuration). Les cinquante minutes supplémentaires se sont donc pas usurpées et réservent même leur lot de surprises (le Roi-sorcier, la bouche de Sauron, la mort de Saroumane, etc.).

Côté suppléments, la profusion est telle que n’importe qui peut s’improviser spécialiste ou professeur en Seigneur des anneaux. Absolument tous les aspects de la production sont abordés : le travail d’adaptation, les décors, le dressage des chevaux, les effets visuels, les costumes, etc. Notre préférence va sans conteste au bonus consacré au combat entre un Sauron de quatre mètre de hauteur et Aragorn, scène abandonnée mais storyboardée et ébauchée sur ordinateur.

La technique :

Inutile de tourner autour du pot : on approche tout simplement la perfection avec une image et un son à la hauteur de l’attente des dvdphiles. Metropolitan soigne son produit, qu’il s’agisse du packaging (bonheur d’apprécier les trois volets classieux côte à côte sur l’étagère) ou des spécificités techniques du DVD. Ici, rien n’est laissé au hasard avec une image bénéficiant d’un transfert impeccable : richesse du détail et qualité de la couleur en sont les maîtres mots.

Niveau son, les galops de la horde du Rohan risquent de vous faire péter les tympans tant les enceintes du fond sont mises à l’épreuve. L’avantage, c’est que vous êtes plongés au cœur du sujet et de l’action grâce à la précision chirurgicale des bruitages ; l’inconvénient, un petit mal au crâne après quatre heures de projection si vous décidez de faire cracher votre home cinéma.