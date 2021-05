Le Sortilège de Stellata - Daniela Raimondi - critique du livre

Résumé : Dans le village de Stellata, Giacomo un jeune homme taciturne et rêveur va faire la rencontre de la flamboyante tsigane Viollca. De cet amour incandescent naîtra Dollaro en 1800 et à sa suite six générations d’enfants au sang mêlé. A la fois italiens et tsiganes, tous les membres de la famille n’auront de cesse de vivre avec cette double culture les rendant à la fois lucides, capable de talents divinatoires, et dans le même temps en proie à une mélancolie proche de la dépression. Le roman suit la vie des descendants de Giacomo et Viollca jusqu’à la levé de la malédiction qui les poursuit depuis l’union interdites des deux amants.

Critique : Qu’il est difficile d’écrire un récit racontant la vie d’une famille sur plusieurs générations, sans perdre le souffle de la narration, ni l’intérêt du lecteur. En effet, il arrive trop souvent que les romans fleuves finissent par se tarir par manque de complexité. Maintenir constamment une intrigue dynamique, originale et plausible, n’est pas donné à tout le monde. Par ailleurs, il arrive également trop souvent que l’écriture des personnages et leur développement souffrent d’une forte disparité, les rendant parfois trop superficiels.

A contrario, Daniela Raimondi parvient avec brio, dans Le Sortilège de Stellata, à construire une fresque de presque deux siècles, sans jamais tourner en rond, ni même lasser. Qu’il s’agisse des personnages principaux de cette famille, comme de ceux qui gravitent autour, ou encore des intrigues évoquant Mussolini, la guerre, ou encore la montée de l’extrême-gauche, rien n’est occulté. L’autrice fait le choix de poser son récit en prenant le temps de développer sa narration, pour que le lecteur puisse s’immerger dans cette histoire familiale et s’attacher aux protagonistes qui la font.

En effet, toute la force du roman réside dans une capacité à raconter et décrire ses personnages avec beaucoup de détails et d’humanité, les rendant plus vivants que jamais. Ainsi, chacun d’eux mériterait presque un livre dédié, tant ils sont passionnants, intrigants mais aussi attachants. Jamais stéréotypés, les membres de la famille Casadio ont tous ce supplément d’âme qui suscite l’adhésion du lecteur et l’intérêt pour leur parcours. Grâce au mélange entre culture italienne et culture tsigane, ces personnages oscillent constamment entre tradition et modernité, entre superstitions et savoirs et sont toujours à la frontière entre deux mondes.

En outre, le texte, qui est à lire comme une déclaration d’amour de l’autrice pour ses ancêtres dont elle s’est inspirée, inscrit les rapports humains au centre des enjeux.

Deuils, fausse couches, enfants mort-nés, pauvreté ou encore suicide, tous ces événements qui composent malheureusement la vie sont narrés sans grandiloquence, ni pathos. Ils sont décrits de façon factuelle comme pour rappeler que les tragédies font partie de l’existence et qu’il est important de les évoquer pour ne pas les rendre tabous.

Avec Le Sortilège de Stellata, Daniela Raimondi réalise un coup de maître en proposant un ouvrage d’une réelle force, où la voix des morts compte autant que celle des vivants et où la petite histoire d’une famille rejoint la grande Histoire de l’Italie. Voilà un roman dont on peine à décrocher et qui, par la multitude des sujets qu’il aborde, peut devenir à certains moments une réelle source de réconfort.