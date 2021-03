Le spectateur zéro - Yann Dedet, Julien Suaudeau - critique du livre

Résumé : Ce livre d’entretiens retrace une carrière exceptionnelle d’une cinquantaine d’années vouées au cinéma, au montage des films. C’est en 1967 que Yann Dedet décroche son premier travail de monteur, en tant qu’assistant de Claudine Bouché, monteuse de Truffaut, sur le film La Mariée était en noir. La rencontre avec Truffaut est décisive. Yann Dedet sera le monteur notamment de La Nuit américaine (1973). Puis il travaillera pour Jean-François Stévenin, Dusan Makavejev, Maurice Pialat, Philippe Garrel, Amos Gitaï, Cédric Kahn. Il sera aussi lui-même acteur, scénariste et réalisateur de plusieurs documentaires.

Critique : Il est devenu monteur, sans doute par hasard, en réaction à une scolarité contre laquelle il était en butte. Issu d’une famille bourgeoise, Yann Dedet aurait pu être banquier. En réalité, à dix-neuf ans, il atterrit chez un producteur où gratuitement il colle des rushs sons et images. Il y fait connaissance de celle qui sera très vite sa femme, Claudine Bouché, la monteuse de Truffaut, qui lui ouvre les portes d’une carrière qui sera immense, au service d’un cinéma d’auteur, authentique et engagé.

© Aurélie Lamachère

C’est l’écrivain et documentariste, Julien Suaudeau, qui entraîne le monteur dans un dialogue énergique et alerte. Les deux hommes s’amusent de cette carrière à la fois fascinante et légère. Le cinéma est décrit autant comme une fabrique de compétences où les monteurs, les ingénieurs du son, les techniciens composent avec les caractères et les facéties des réalisateurs. On se remplace à la volée, on s’arrache des projets de tournage, ou on se trahit purement et simplement entre collègues, pour être de la partie du prochain Pialat ou du prochain Truffaut.

Des histoires d’hommes se tissent. Et derrière le cinéma, on découvre le vertige de la comédie humaine. Comme toutes les vies au travail, le résultat produit par tel ou tel est d’abord l’expression de relations humaines, pas toujours simples. L’amitié se mêle aux tournages, tout comme l’inimitié peut prendre toute la place du projet. Voilà donc un ouvrage vivifiant, facile à lire, très fluide qui raconte derrière le récit de cinquante ans de cinéma, le récit de personnages hauts en couleur. Yann Dedet et Julien Suaudeau ne sombrent jamais dans l’impudeur ou le voyeurisme. On nous parle avec beaucoup de beauté et de douceur du rapport à la nudité de Huppert et Depardieu sur le tournage de Loulou, des amitiés qui se délient au fur et à mesure de l’avancée en carrière des réalisateurs, de l’incertitude qui pèse sur l’industrie du cinéma, à la merci de producteurs contraints par les pénuries budgétaires.

© Aurélie Lamachère

Le Spectateur Zéro est un livre sur le cinéma et sur la vie. Le prix remis par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma vient récompenser en 2020 un ouvrage absolument réjouissant, où l’on sait que le cinéma est d’abord une histoire de vies. Le lecteur se laisse embarquer avec ces personnages mythiques comme Godard, Pialat, Maïwen, Kahn, et tant d’autres, et surtout au milieu de cette floraison de films qui ont construit la deuxième moitie du vingtième siècle. Il est difficile de résister à l’évocation des remarquables questions posées par Julien Suaudeau, comme si cette vie de cinéma et de montage avait été la sienne. Bluffant !