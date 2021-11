La Cellule. Enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 - Kévin Jackson, Nicolas Otero, Soren Seelow - la chronique BD

Résumé : Cet incroyable reportage graphique nous entraîne dans l’histoire de la cellule qui a organisés ces attentats tout en mettant à jour le travail des services de renseignements.

Cette enquête graphique, d’une précision rare, nous emmène de l’autre côté du décor. Elle nous fait découvrir la préparation des attentats et la traque de ceux qui les ont commis. Bien que les auteurs avancent la plupart du temps de manière chronologique, consacrant en moyenne une ou deux pages à un mois, ils n’hésitent pas à faire des allers-retours dans le passé des terroristes. On prend en même temps connaissance du travail complexe et des errements des services de renseignement français et européens, à l’époque démunis face à l’organisation de l’État islamique. Si certains éléments sont inventés, ce n’est que pour mieux rendre compte des tâtonnements de la part des services de lutte antiterroriste, dont le travail est incarné par Charles, un personnage factuel. Ainsi, lors de (faux) échanges, notamment entre deux couples, l’un formé par Charles et sa femme, l’autre par une enseignante et un psychologue, un « jeu » de questions-réponses se met en place et facilite la compréhension du lecteur sur ce qui pousse certains jeunes à rejoindre le djihadisme. Grâce à de nombreux stratagèmes qui n’enlèvent rien à la solidité de l’enquête, Kévin Jackson, Soren Seelow et le dessinateur Nicolas Otero livrent un récit très dense sans jamais perdre le lecteur.

Kévin Jackson, Nicolas Otero, Soren Seelow – Les Arènes BD

Le public peut donc s’emparer de cette histoire glaçante dont l’effet de réel est d’abord renforcé par le réalisme des planches, puisque les dessins sont réalisés d’après photographie. Si certains visages apparaissent un peu figés, le récit est unifié de façon astucieuse. Il l’est avant tout par une gamme chromatique assez restreinte (beaucoup de noir et blanc, mêlés à des couleurs assez pâles, notamment des teintes de gris ou de l’ocre), et les fonds noirs de la plupart des cases apportent une densité supplémentaire aux planches. Enfin, le trio d’auteurs-dessinateur a eu l’intelligence de séquencer leur bande dessinée de reportage en chapitres. Chacun est annoncé sur une double page par le numéro du chapitre, son titre et la période racontée, le tout appuyé par un dessin en noir et blanc. Ce choix d’indiquer le laps de temps qui va être narré est une façon de marquer clairement le temps narratif et, sans doute, de faire sentir au lecteur que cette histoire s’inscrit pleinement dans une histoire commune (nous pouvons tous nous sentir concernés). Notre hypothèse se trouve renforcée par la présence humaine sur chacune de ces double-pages, présence que nous interprétons comme un moyen de rappeler au lecteur que l’humain est définitivement au cœur de cette histoire.

On ne ressort pas indemne du reportage graphique La Cellule. À la fois dense et extrêmement bien documenté, il s’impose comme une enquête incontournable.