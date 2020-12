Le temps des porte-plumes - la critique

Résumé : Pippo, 9 ans, est enlevé à ses parentsà la suite d’un drame familial. Pupille de l’Etat, il est bientôt adopté par Cécile et Gustave, des agriculteurs. {Le temps des portes-plumes} relate ses premiers mois à la campagne dans sa nouvelle famille.

Critique : Le temps des portes-plumes, le temps de l’introspection, le temps de régler ses comptes avec un passé douloureux. Celui d’un enfant privé par la pauvreté, et surtout l’alcool, de sa vraie famille. Un film pour guérir ? Acteur, réalisateur et scénariste, Daniel Duval a, en tout cas, choisi le cinéma comme moyen thérapeutique qu’il s’auto-administre (il tient dans son film un petit rôle de psychologue). Résultat : une fiction autobiographique d’environ une heure trente qui en paraît plus, en dépit d’une jolie distribution dans laquelle on est heureux de retrouver la grande Annie Girardot. Cette belle brochette d’acteurs n’est malheureusement pas toujours à la hauteur de la tâche : celle de transmettre l’émotion au spectateur. L’émotion est celle que devrait susciter l’expérience d’un petit garçon traumatisé, Pippo, incarné par l’adorable Raphaël Katz, qui doit, avec ses souvenirs et ses peurs, réapprendre à vivre auprès d’étrangers : ses nouveaux parents.

Cécile (Anne Brochet) et Gustave (Jean-Paul Rouve) sont des gens pudiques, qui tant bien que mal, essaient de manifester leur amour à cet enfant perturbé, turbulent et frondeur. C’est peut-être Cécile, dont le stoïcisme est très bien rendu par Anne Brochet, qui éprouve le plus de difficultés dans cet exercice qui, pour elle aussi, est une nouveauté. Reste alors Gustave qui partage une complicité immédiate avec Pippo. Le petit garçon trouve aussi l’affection auprès de marginaux comme lui, à l’instar d’Alphonsine "la sorcière" (Annie Girardot), la grand-mère qu’il s’est choisie.

Daniel Duval raconte son histoire, caméra au poing, avec des plans serrés sur le visage de ses acteurs. Au langage des mots (les dialogues sont très succincts), il préfère le langage des corps. Aussi ce sont les attitudes et expressions des personnages qui sont mises en exergue. La caméra s’attarde également sur les lieux : le petit appartement des parents, la maison de Cécile et Gustave ou encore cette campagne dorée qui s’étend à perte de vue.

Bien qu’original, ce parti pris, qui témoigne de la prégnance de ces détails dans les souvenirs de Duval, nuit pourtant quelque peu au dynamisme de la fiction. Une certaine torpeur (à raison peut-être, nous sommes durant l’été 1954) s’installe au risque d’endormir le spectateur. Les péripéties scolaires de Pippo s’attirant l’ire d’un instituteur, que campe à la perfection Denis Podalydès, viennent heureusement relancer l’intérêt d’une œuvre dont les enjeux sont ailleurs. La dernière production de Duval est une des clés pour comprendre sa longue descente aux enfers après l’immense succès de La dérobade (1979) dont il était l’acteur principal et le réalisateur. Après quinze ans d’absence en tant que réalisateur, il revient derrière la caméra sur son enfance difficile afin de rendre hommage à ceux qu’il considère comme ses vrais parents. Le temps des portes-plumes est un film habité par la reconnaissance et l’affection, qui sonne comme une rédemption. Mais cela ne suffit pas pour en faire un moment inoubliable de cinéma.