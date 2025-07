Les 4 Fantastiques : Premiers pas - Matt Shakman - critique

Résumé : Avec pour toile de fond un monde rétro-futuriste inspiré des années 1960, LES 4 FANTASTIQUES : PREMIERS PAS de Marvel Studios présente la première Famille Marvel : Reed Richards/M. Fantastique, Sue Storm/La Femme Invisible, Johnny Storm/La Torche Humaine et Ben Grimm/La Chose alors qu’ils affrontent leur plus grand défi.

Critique : Grande nouveauté dans l’univers des Marvel, les histoires de famille s’invitent à la table des super héros. En effet, M. Fantastique et La Femme Invisible dont on comprend comment de simples astronautes, si nous osons dire, ils se sont transformés en des êtres aux pouvoirs extraordinaires, vont avoir enfant. Évidemment, quand les parents ont subi des manipulations génétiques à ce point, on ne peut qu’imaginer que le petit être qui va naître ne sera pas non plus ordinaire. C’est justement tout l’enjeu de l’affreux Galactus, une sorte de demi-dieu sérique qui se nourrit des planètes, lequel est prêt à renoncer à détruire et avaler la Terre si les 4 Fantastiques lui remettent ce bébé.

Il y a du Superman et du Spider-Man dans cette histoire de héros démesurés, qui, avant d’être des figures héroïques extraordinaires, se présentent comme des justiciers se substituant allègrement aux forces de police pour protéger la métropole de New York des monstres qui l’envahissent. On retrouve l’ambiance inégalable de la ville américaine, sauf que le scénario nous plonge dans l’Amérique des années 60, époque où sortent sur les étals de librairie les premiers comics des 4 Fantastiques. C’est tout à fait jubilatoire que de mélanger dans ce récit d’aventures les envolées apocalyptiques et les prouesses technologiques, aux normes de l’époque. Par exemple, les écrans où M. Fantastique expérimente des inventions sonnent vieux, en comparaison de ces petits robots qui servent d’aide-ménagers dans les appartements ou de ces véhicules qui survolent les tours. Même Galactus a des airs rétrogrades, faisant penser aux archétypes des dessins animés japonais des années 80.

Les couleurs, costumes, intérieurs, et surtout les façons dont les immeubles américains sont effondrés lamentablement par les pieds gigantesques de Galactus rappellent, non sans délectation, des séries télévisées contemporaines aux comics des 4 Fantastiques comme San Ku Kaï ou Bioman qui, dans la tradition des sentaï, montraient un groupe de sauveurs face à des monstres immenses et maladroits. Matt Shakman se moque presque des conventions du film de super-héros dans un genre qui se veut ici résolument kitch et de mauvais goût.

Seulement, on n’apprécie pas un film pour ses seules qualités visuelles. Les 4 Fantastiques : Premiers pas manque véritablement de fantaisie et d’imagination. Étonnamment, les deux méchants à savoir Galactus et le pendant féminin du Surfer d’Argent ne sont pas d’une grande ingéniosité, là où les films de super-héros nous ont surtout habitués à dresser le portrait de monstres qui rivalisent de brutalité et d’imagination au service du mal. L’action est supplantée par des dialogues qui certes ne manquent pas de piquant mais laissent trop peu de place aux affres de Galactus. L’ennemi numéro un de toutes les planètes de l’univers est en fin de compte aisément aspiré dans une contrée très éloignée de la Terre où femmes et hommes pourront poursuivre relativement sereinement leur existence.

Les 4 Fantastiques : Premiers pas réveille les films de genre dans une dimension assez nouvelle. On regrette toutefois un scénario plutôt escamoté qui ne révèle pas toutes les possibilités intrinsèques de ces héros, moins sauveurs de l’humanité que politiquement et socialement engagés. Ils participent à leur manière à des réseaux sociaux où la célébrité compte plus que le sens des actions que les individus engagent. Matt Shakman dirige quatre acteurs dont Pedro Pascal qui compose son héros dans les tréfonds d’un Einstein ou d’un Steve Jobs, entre génie et fureur. Les trois autres, Vanessa Kirby, Eben Moss-Bachrach et Joseph Quinn, font exactement ce que leur personnage attend, ni plus, ni moins.

L’été 2025 aura vu la sortie de trois blockbusters sur nos écrans français, Jurassic World : Renaissance, Superman et Les 4 Fantastiques : Premier pas. Tous les trois sont très différents et de qualité assez disparate. En tout cas, on ne pourra pas dire que tout est fait pour échapper à l’ennui de la pluie si par le plus douloureux des hasards, le soleil venait à se faire oublier.