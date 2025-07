Jurassic World : Renaissance - Gareth Edwards - critique

Résumé : Cinq ans après JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité.

Critique : Jurassic World ne ressemble plus à ce que les épisodes précédents nous avaient habitués. Les bêtes préhistoriques survivent dans une île boisée au climat équatorial, faisant l’objet d’un désintérêt majeur des populations qui se sont lassées des parcs où elles étaient exposées. Seule la science continue à y percevoir une motivation, notamment dans le gène de trois de ces monstres qui pourrait apporter à l’humanité un remède miracle, et surtout enrichir un laboratoire peu scrupuleux. Jurassic World : Renaissance raconte donc le périple d’une équipe d’aventuriers chargés de récolter le précieux matériel biologique, lequel les amène à secourir une famille perdue dans un bateau.

Le rythme s’installe dès la première séquence avec la faillite du système de sécurité d’un laboratoire qui procède, à l’insu de tous, à des manipulations génétiques sur ces animaux ancestraux. Les bêtes absolument monumentales installent un climat rapidement anxiogène, au milieu d’une forêt gigantesque où un être humain se retrouve en pleine vulnérabilité. Les aventuriers, qui ont perdu leur navire à cause d’une attaque ordonnée de plusieurs monstres marins, ont à cœur de rejoindre l’ancien laboratoire où ils ont espoir de pouvoir alerter les secours. Le film fait ainsi largement penser à King Kong qui démarre dans une forêt dangereuse où le roi des singes côtoie d’effrayantes bestioles géantes, sinon que le propos reste confiné à cette jungle pendant plus de deux heures.

Copyright Universal Studios. All Rights Reserved.

Gareth Edwards n’a pas pour ambition de renouveler le genre. Il met en scène un film d’aventures des plus classiques où les êtres humains sont partagés entre les bons et les méchants, et des dinosaures affamés de chair exotique. Même le suspense est mis à mal par des scènes assez attendues, pour ne pas dire convenues dans ce type de fictions à sensation. Mais l’intérêt remarquable du long-métrage demeure l’usage de la technologie qui rend les animaux et les décors totalement vraisemblables et naturels. On perçoit à quel point l’intelligence artificielle et les images de synthèse ont accompli un bond impressionnant, permettant à des films de représenter des êtres, même totalement imaginaires, d’une stupéfiante véracité.

La 3D a perdu de son intérêt chez le spectateur mais on vient presque à le regretter tant cette jungle épaisse donne le tournis. Les animaux ont été mutés dans des formes qui continuent de les faire ressembler à des dinosaures certes, mais aussi à des aliens sortis d’un vaisseau galactique. Le spectateur s’amuse follement dans cette histoire de course-poursuite entre les animaux féroces et les humains vulnérables. Mais la monstruosité s’installe évidemment à l’intérieur même du groupe, certains étant guidés par leurs seules ambitions, au mépris de la solidarité et de l’humanisme.

Copyright Universal Studios. All Rights Reserved.

Jurassic World : Renaissance n’a absolument pas besoin de la presse pour trouver son public. La qualité est évidente, et les spectateurs en ont largement pour leur argent. Voilà un film conçu pour le grand écran qui va aider les personnes à quitter leur écran de télévision pour aller en prendre plein les yeux avec cette aventure. Même si le récit demeure très basique, le plaisir est là, sans contestation, dans un bain d’images de nature sauvages et d’apparitions de bêtes toutes aussi impressionnantes les unes que les autres.

Jurassic World : Renaissance n’est pas le film de l’année. Par contre, c’est certain, il ravira les familles à la recherche d’une sortie entre canicule et pluies orageuses. La déception n’aura pas lieu et le film ouvre encore pour longtemps de futurs épisodes de Jurassic.