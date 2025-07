Superman - James Gunn - critique

Résumé : Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?

Critique : Ce qui est réjouissant avec les films de super-héros, c’est que les forces du Mal sont de plus en plan méchantes et puissantes, là où finalement nos héros finissent peu à peu par s’affadir et perdre de leur aura. C’est hélas ce qui arrive à notre Superman qui, en plus de se mêler de politique dans un conflit qui oppose deux pays assez proches de ce que nous connaissons des États Balkans, échoue dans sa lutte contre un monstre créé de toutes pièces par le terrible Lex Luthor. Ce dernier tire sa puissance et sa cruauté d’une habile manipulation des consciences collectives par les réseaux sociaux et d’un détournement des évolutions de la technologie au seul service de sa soif de pouvoir. Notre super-héros apparaît bien fragile face à ce terrible dictateur, d’autant qu’il est parvenu à retourner les peuples contre Superman. Le pauvre héros n’a peut-être plus que Loïs, et encore, car celle-ci a décidé de prendre sa fonction de journaliste à bras-le-corps, et de ce fait mettre Superman face à ses contradictions.

Le Superman de James Gunn s’affiche comme une véritable réussite. Le réalisateur des Gardiens de la galaxie est habitué aux films de super-héros, dans des univers déjantés et formidablement inventifs. Il sait manier les images, les effets spéciaux et les scénarios alambiqués où aussi forts que soient les héros, ils se retrouvent dans des situations totalement irrécupérables. Le collectif prend une part importante dans les attaques contre le Mal absolu. Superman n’échappe pas à la règle avec l’invitation d’êtres humains et de nouveaux justiciers, dotés de pouvoirs impressionnants, qui vont concourir à sauver le super-héros et de surcroît l’humanité.

Superman se veut punk. Il faut d’ailleurs attendre le générique final pour découvrir l’énorme tube Punkrocker de Teadybears et Iggy Pop qui finit pas couronner de jubilation ce sacré morceau d’animation. À chaque nouveau film de super-héros, on a l’impression que le réalisateur a franchi un nouveau pas dans l’inventivité technologique. Il y a dans ce long-métrage une véritable culture du jeu vidéo et les personnages sortis de bandes dessinées rappellent les héros caustiques et drôle des Gardiens de la Galaxie. Le spectateur en a pour son argent avec cette profusion de sons, d’images de synthèse et de lumières. Le rythme ne fléchit jamais, le réalisateur ne prenant même pas le temps d’installer l’action puisque le film commence tambour battant jusqu’à la dernière minute.

Alors, oui, James Gunn en fait des tonnes. Il rajoute un super-chien dans sa panoplie de héros, un scientifique de génie, moins physicien que magicien, et d’autres héros sanglotants et fragiles, qui apportent au récit un souffle humoristique remarquable. Sauf peut-être à trouver des interprétations tirées par les cheveux, la portée politique du propos est indéniable. Superman se mêle de négociations géopolitiques à l’insu des méthodes convenues et de la réglementation internationale, au nom de sa seule volonté de sauver l’humanité et préserver l’intégrité nationale des peuples menacés par l’invasion de chefs d’État peu scrupuleux. L’allusion à Poutine et surtout l’indifférence américaine qui refuse d’apporter son concours au peuple sous le joug de l’invasion, est évidente.

Superman est assez différent des volets précédents de la franchise, qui étaient d’ailleurs assez inégaux. Cet opus a pour ambition de lancer une nouvelle manière d’appréhender ce héros, tout droit sorti de la culture des comics, où la bonté humaine constitue le ressort principal du récit. On est loin des glaçants Batman ou des Spider-Man récents où le célèbre homme-araignée commençait à douter du bien-fondé de ses sauvetages. Metropolis s’offre comme une vaste métropole où les individus ne sont pétris que de bonnes intentions, même s’ils sont perfusés aux réseaux sociaux qui les incitent à des convictions assez instables.

Certes, le film est loin d’être parfait avec des choix scénaristiques parfois assez baroques, mais force est de constater que cela fonctionne absolument bien. Les spectateurs sont cloués à leur fauteuil pendant deux heures, dans une fiction facile à suivre et destinée à tous les âges. Et chapeau bas à David Corenswet qui poursuit la légende avec un panache et une fougue convaincants, dignes de ses prédécesseurs pas toujours heureux dans la peau de ce super-héros.