Les affameurs - Anthony Mann - critique

Résumé : Une caravane de colons conduite par Glyn McLyntock (James Stewart) chemine vers l’Oregon pour s’y installer. Partant en éclaireur, McLyntock sauve de la corde Emerson Cole (Arthur Kennedy), qu’un groupe d’aventuriers voulait exécuter sommairement pour un pretendu vol de cheval. L’homme, qui semble avoir un passé douteux rejoint les colons. Contrainte de contourner les montagne, la caravane se retrouve à Portland, ville de jeux, où elle va commander des vivres pour son installation. Celles-ci devront leur être acheminées pour l’automne. La caravane poursuit son voyage en bateau.

Critique : Ce film est le deuxième des westerns dus à la collaboration Anthony Mann/James Stewart après Winchester ’73 (1950), et avant L’appât ("The Naked Spur") (1953), Je suis un aventurier ("The Far Country") (1954), et L’homme de la plaine ("The Man from Laramanie") (1955).

En quelque sorte, il s’agit des lettres de noblesse du western des années 50, avec de grands espaces certes, avec beaucoup d’armes à feu maniées par des hommes à la gâchette facile évidemment, mais empreintes d’une complexité nouvelle.

Le héros Glyn et son nouvel ami Cole sont déjà des hommes du passé, qui savent reconnaître une trace, comprendre qu’un cri d’oiseau est en fait un code employé par les Indiens, et réussissent à se repérer facilement dans l’immensité de l’Ouest. Ce qui marque également leur statut de solitaire. D’ailleurs, Cole n’est-il pas, en quelque sorte, le double sombre de Glyn, avec des passés comparables ? Mais si le premier a décidé de se racheter une conduite, le second est toujours prêt à tout, dès lors que son intérêt est en jeu.

James Stewart, qui incarne ce personnage, n’est pas aussi sympathique que son physique et sa personnalité de cinéma le laissent entendre.

Et comme le souligne Bertrand Tavernier, peu d’acteurs ont su, comme le gentil James Stewart avec ses yeux bleus magnifiés par le Technicolor, jouer la haine et le besoin de vengeance, quand son personnage se retrouve dans une situation extrême.

Une belle trouvaille du scénario de Borden Chase : l’image renvoyée par la ville de Portland au premier passage est complètement contredite au second : la cité accueillante et bienveillante va, en peu de temps, devenir un repère de salles de jeux peuplé d’aventuriers sans scrupules, dès que de l’or y a été découvert.

Petite anecdote du film : le second du capitaine du bateau est interprété par l’humoriste et acteur noir Stepin Fetchit. Ce choix d’Anthony Mann est considéré comme un hommage, aussi discret que respectueux, à son modèle de cinéma, John Ford, qui fit tourner l’acteur à plusieurs reprises.