Les Amandiers - Valeria Bruni Tedeschi - critique

Résumé : L’histoire se situe à la fin des années 1980. Stella, Victor, Adèle, Étienne et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leur première tragédie.

© FDC / Philippe Savoir

Critique : Le cinéma de Valeria Bruni Tedeschi est souvent autocentré. Cette fois, la réalisatrice reconstitue l’année 1986 dans un théâtre qu’elle connaît bien, les Amandiers, où elle-même a été l’élève de Chéreau. En quelque sorte, dans cette histoire d’initiation à l’art des planches, elle se met dans la suite du metteur en scène lui-même en offrant aux jeunes comédiens la possibilité de se révéler autant à la caméra qu’à la scène de théâtre. Car finalement, Les Amandiers est un hommage non dissimilé au métier de comédien. On reconnaît les tics lacrymaux, les vulnérabilités de ces apprentis comédiens, et surtout l’immense envie de réécrire leur vie sur la scène d’un théâtre.

Le film désacralise totalement la figure géniale de Patrice Chéreau. Il apparaît comme un homme colérique, angoissé, bourgeois, loin des images d’Épinal de l’artiste qu’il a été. Le propos est de nous rappeler qu’il est préférable de vouer une admiration aux œuvres, plutôt que de se perdre dans l’illusion de l’artiste auquel chacun prête ses propres représentations. Le long-métrage invite à aimer les acteurs, à aimer le théâtre et le cinéma. Il montre les jours et les nuits de travail nécessaires pour devenir acteur, là où peut-être on pourrait reprocher à certains comédiens des facilités aux simagrées grimaces.

© 2022 - Ad Vitam Production – Agat Films et Cie – Bibi Film TV – Arte France Cinéma

Les défauts de ce film en sont les qualités d’ailleurs. En effet, la réalisatrice ouvre son cœur et son projet à des tout jeunes comédiens qui se démarquent par leur intégrité, leur jeunesse, mais aussi en font trop dans les émotions. Il y a le risque dans ce type d’exercice de trop pousser les comédiens et créer les caricatures d’eux-mêmes. C’est tout le bien et la mal du coup qu’on puisse penser de la jeune comédienne Nadia Tereszkiewicz qui crève littéralement l’écran. La narration montre tous les excès possibles d’une certaine jeunesse et l’on comprend mieux pourquoi la réalisatrice laisse les émotions exploser devant la caméra.

Le film aborde des thèmes d’une très grande gravité, et surtout d’une extrême contemporanéité. En mettant en scène les années 80, Valerie Bruni-Tedeschi parle d’aujourd’hui où les addictions, les violences conjugales continuent de briser tous les milieux sociaux. Subtilement, le film aborde la question sensible de la dépendance des femmes victimes à leurs bourreaux et de la difficulté pour elles de s’en défaire. De même, elle aborde sans bruit la manière dont des élèves avides de réussite peuvent se soumettre aux dérives les plus folles de leurs enseignants.

© 2022 - Ad Vitam Production – Agat Films et Cie – Bibi Film TV – Arte France Cinéma

Les Amandiers est un film de comédiens qui fait aimer les comédiens. On ressort de cette histoire, rempli par le goût du théâtre, et enthousiaste à l’évocation du nom de ces jeunes comédiens auxquels Valeria Bruni-Tedeschi a donné naissance.