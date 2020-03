Les estivants - la critique du film

Résumé : Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de domination, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence.

Notre avis : Celle qui reçut en 1993 le César du meilleur espoir féminin pour son rôle de jeune femme au bord de la crise de nerfs dans Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel, premier film de Laurence Ferreira Barbosa, affirme ressentir aujourd’hui l’impérative nécessité de faire des films pour donner un sens à la vie qui, de manière générale, lui apparaît incompréhensible. Après s’être spécialisée dans l’interprétation de personnages fragiles et tourmentés, elle opte pour la réalisation (tout en se réservant une place de comédienne) dès 2003 avec Il est plus facile pour un chameau, autoportrait ironique qui lui vaut de remporter le prix du meilleur premier film Louis Delluc. La littérature russe de la fin du 19ème siècle, marquée par une réflexion spirituelle néanmoins teintée d’humour sur la condition humaine, lui sert de point d’appui pour explorer encore ses préoccupations et ses craintes.

Lorgnant du côté d’Ivan Tourguéniev dans Actrice réalisé en 2007 au cours duquel elle nourrit de ses errements le personnage de Marcelline, actrice déstabilisée par son rôle de Nathalia Petrovna, héroïne de Un mois à la campagne, elle emprunte cette fois à Maxime Gorki (qui déjà en 1904 décrivait l’oisiveté d’une certaine bourgeoisie) le titre de ce sixième long-métrage qu’elle définit elle-même comme un autobiographie imaginaire, dans laquelle elle noie habilement fiction cinématographique et éléments de vie personnelle (sa mère tient le rôle de sa mère, il en est de même pour sa fille, elle consacre son été à l’écriture d’un film et l’ombre de son frère décédé continue de planer sur l’ensemble du film). Elle parle, à travers le portrait d’une famille bourgeoise, de la mort, de la solitude, de la fuite du temps mais aussi surtout de la capacité d’apaisement de l’amour, dès lors qu’il peut être partagé.

S’appuyant sur une mise en scène d’emblée originale et maîtrisée, elle commence par installer dans un café le déroulement de sa toute récente rupture amoureuse face à un producteur époustouflé (l’absolument parfait Xavier Beauvois), venu l’accompagner à la présentation peu conventionnelle de son projet à la commission du CNC.

Le récit, articulé autour de trois actes et d’un épilogue, adopte dans un premier temps le rythme d’un huis clos paisible. Avant de s’enfoncer dans la parodie caustique des habitants de cette demeure somptueuse où s’entremêlent discrètement domination, désappointement, bassesse et indifférence sur fond de lutte des classes, il nous laisse admirer ce décor de rêve avec son accès direct à la mer et sa terrasse impressionnante. Puis Anna (Valeria Bruni Tedeschi dont la prestation éternellement burlesque et tendre provoque à la fois agacement et émotion), jusqu’alors personnage central, s’efface au profit de la vingtaine de comédiens dont elle a su s’entourer. On se réjouit alors de la vivacité de Valéria Golino avec qui elle forme un duo de sœurs épatant, de la jubilation évidente de Pierre Arditi à enfiler ce costume de patron de droite à la fatuité réjouissante, du jeu en demi-teinte de Bruno Raffaelli, de la faconde de Yolande Moreau et du talent sans cesse renouvelé de cette belle galerie de portraits.

Pourtant, leurs incompréhensions mal canalisées et leur désaccords surexploités bousculent inutilement cette apparente quiétude. Un discours brouillon assorti de digressions sociopolitiques nébuleuses prend l’allure d’un débat impudiquement désinvolte et casse le rythme d’une narration jusqu’alors bien construite tout en semant le trouble auprès du spectateur désorienté par ce revirement de ton auquel rien ne l’a préparé.

Néanmoins, riche de son humanité maladroite et encore bien plus de son casting hors pair, cette comédie décalée nous délivre une appétissante tranche de vie, entre rires et larmes.