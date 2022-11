Les arpenteurs de rêves : Dessins du musée d’Orsay - critique du livre

Résumé : Français 272 pages / 186 illustrations Coédition Palais Lumière Évian / Musée des beaux-arts de Quimper / In Fine éditions d’art

Critique : L’ouvrage Les arpenteurs de rêves : Dessins du Musée d’Orsay est un beau livre qui peut se découvrir indépendamment des expositions dont il constitue le catalogue. Il nous met en présence d’un art insuffisamment connu ou valorisé, celui du dessin, dans le contexte d’un XIXème siècle où le « Peintre de la vie moderne » rencontre sur son chemin la photographie. Arpenter les rêves au siècle du bovarysme et de la naissance de la psychanalyse, c’est à travers ses dessins, témoigner de la fugacité éphémère des sensations visuelles, de la petite mort au quotidien, de la finitude de notre condition et de la chance de l’imagination humaine qui permet ouverture et évasion.

Ce livre nous fait voyager dans les imaginaires des artistes de cette pleine époque du romantisme. Au fil des pages, on peut contempler ces ébauches de portraits d’endormis et de paysages oniriques qui font la démonstration de l’importance du dessin dans l’apprentissage d’un geste de création graphique. En pleine période d’expansion de la presse écrite, l’art de l’illustration et du croquis s’impose dans l’univers visuel du Français du XIXème siècle. C’est cette influence de la photographie et de l’illustration dans une presse écrite en plein essor qui se retrouve à la croisée de ces chemins artistiques dont le livre propose le tracé. A travers cette soixantaine d’artistes et ces quelques deux cents feuilles ici réunies, c’est un continent insoupçonné dans les collections des musées nationaux qui nous est esquissé à gros traits. Le livre le présente comme un « puzzle immense auquel il manque toujours des pièces et qu’il serait tout aussi impossible que vain de vouloir achever ». Nous nous laissons entraîner dans cette déambulation au cœur de ces traces de rêveries. Les images de celles-ci sont produites grâce à l’usage de techniques de reproduction documentaire du réel et la capacité de ces artistes à saisir l’instantanéité du rythme de la vie moderne, que Baudelaire identifie chez Constantin Guys.

Le fait d’arpenter et de croquer l’existence comme un photographe immortalise un instant est une constante de ces conditions de dessins qui, au-delà du réel, donnent à voir aux lecteurs d’aujourd’hui une certaine forme d’imaginaire collectif, teinté de mélancolie.

C’est ainsi que l’ouvrage permet de réunir des artistes aussi différents que Gustave Doré, Marie Bracquemond, Jozsef Rippl-Ronai, Edouard Manet, sur des manières de rendre compte de ces imaginaires autant que sur des sources d’inspiration et de réflexion dans l’air du temps qu’ils ont tous en commun. Le lecteur peut aussi effectuer des rapprochements entre les époques. La convocation de Gaston Bachelard dans la compréhension des traitements oniriques des paysages nous autorise à voir dans les œuvres de William Degouve de Nuncques une prémonition de David Lynch. C’est donc à un voyage dans les rêves et dans les époques que l’on est invité.