Deviens quelqu’un ! - Daniel Blancou - la chronique BD

Résumé : Daniel, auteur de BD depuis près de vingt ans, semble stagner. Alors que tous ses amis partagent des succès, il lui semble que son potentiel aura été vain, ce qu’une expo "Winners/Losers" paraît vouloir confirmer...

Critique Faire un album à partir des hésitations, des doutes et des ébauches, il fallait y penser, et c’est tout à l’honneur de Daniel Blancou, auteur de BD émérite qui montre que l’on a besoin de rien pour compléter des pages, sinon de soi. Évidemment, on pense à d’autres – Nicoby Neaud, ou même les petits instants que Boulet ou Trondheim ont évoqué – mais Blancou innove en mettant tout le monde dans le même panier et en perspective. En effet, ils sont plus d’une dizaine d’invités à avoir produit une ou deux pages pour s’insérer dans cette narration - entre autobiographie et autofiction, puisque les noms des contributeurs sont modifiés - qui représente le quotidien d’un étudiant puis d’un auteur. Blancou y jette ses angoisses en même temps qu’une histoire qui date de son examen final. De cette manière, il crée à la fois un court polar qui se détache sur sa création et une mise en abîme propre à tous les arts (la peinture, le roman, le cinéma et maintenant les séries l’ont déjà bien appréhendée) pour montrer cette course contre le chaos qu’est la création. Ce léger soupçon d’ironie lorsqu’il traite de cette prétendue exposition des winners contre les losers est bienvenue, car elle contrebalance le pathos incarné par l’auteur, qui ainsi est sauvé de ses propres démons.

© Sarbacane / Blancou

Le style de Daniel Blancou est l’occasion de faire là aussi une petite mise en abîme. Avec ses formes cartoonesques, ses couleurs chaudes striées de noir, ses petits personnages qui font un joli pied de nez à la fois à la tradition et à la modernité, chaque planche se révèle assez juste, tirant sur une expérience passée, un moment de doute du présent, avec une atmosphère égale mais des nuances dans les précisions. De plus, il faut redire que les contributions de Lisa Mandel, Erwann Surcouf, Thomas Baas ou encore Blutch apportent des pages totalement décalées au niveau du style, mais qui se fondent admirablement dans la trame du scénario, certaines absorbant par exemple l’idée du flash-back sur les années passées à l’école.

A la fois recueil de BD à succès et roman autofictif parodique, Deviens quelqu’un ! n’évoque pas seulement la pression inhérente à un milieu désormais gratin artistique, mais aussi les sentiments humains de n’importe quel créateur d’art.