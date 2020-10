Les As de la jungle - la critique du film

Résumé : Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

Critique : S’il apparaît que beaucoup de jeunes marmots connaissent la bande des As de la jungle, c’est parce qu’il s’agit initialement de deux séries, l’une composées de vignettes d’une minute et une seconde d’épisodes d’une dizaine de minutes, diffusées depuis quelques années sur France Télévision. Leurs trois créateurs avaient même déjà réalisé deux moyens métrages qui leur permirent de raconter de véritables histoires, dont la formation de l’équipe, mais dès le début leur ambition était de passer au format long ajusté pour le grand écran. Voilà qui est chose faite.

Cependant, le très jeune âge du public auquel est destinée la mini-série n’en fait pas automatiquement des spectateurs qui voudront aller découvrir la nouvelle aventure de ces héros vus à la télé. Loin de là. La solution trouvée semble être, à la vue des premières minutes, d’avoir développé un minimum le personnage de Maurice, le leader de la bande, et son passif. Ainsi, celui qui apparaissait jusqu’ici comme un père modèle pour le poisson tigre Junior se retrouve paradoxalement transformé en fils adoptif d’une mère modèle, faisant de lui une figure à laquelle auraient pu plus facilement s’attacher des gamins entre 6 et 10 ans.

Ce qu’apporte ainsi ce long-métrage par rapport à la série, dont il s’efforce pourtant de respecter au mieux l’esprit, est le rapport entre les six héros anthropomorphes et une génération antérieure leur faisant office de modèle à suivre. Malgré ce postulat, qui pouvait nous faire espérer des passages un tant soit peu émouvants, la suite du scénario va rapidement oublier cette approche qui se voudrait presque psychanalytique pour nous raconter une histoire terriblement convenue et puérile.

Le bref flashback censé nous renvoyer à la rencontre entre Maurice et Junior est expédié avec un tel manque d’émotion qu’il vient, à mi-parcours, nous rappeler que le réalisateur (un seul des trois à l’origine du format initial) se retrouve finalement dans l’incapacité de nous attendrir et moins encore de donner la moindre profondeur à ses personnages. Il en vient donc à faire ce qu’il sait faire : raconter comment les gentils animaux de la jungle vont contrecarrer les plans d’un vilain koala. De quoi satisfaire le très jeune public donc, mais certainement pas les adultes, ou même les grands frères et grandes sœurs, venus en accompagnement, ou espérant y voir un énième ersatz de Madagascar. Ceux-ci ne trouveront là que peu d’humour, de rythme et moins encore d’originalité dans cette petite aventure.

Parmi les autres difficultés qui vont rendre les non-initiés réfractaires aux aventures de cette bande de héros de la jungle, le design est très loin de ce que le cinéma d’animation a pu nous proposer de plus fluide ces dernières années. Ce qui peut passer dans le cadre de mini-épisodes peut rapidement devenir gênant lorsqu’il est transposé sur grand écran. Définitivement, ce ne sont pas deux ou trois clins d’œil cinématographiques qui peuvent permettre à ce film pour tous petits d’être considéré comme une initiation aux codes du 7ème art. Au contraire, il ne fait que se complaire dans sa propre immaturité et peut même s’avérer assez violent aux yeux du public visé. Les enfants méritent définitivement mieux comme sortie ciné que la version étirée de ce qui n’est déjà pas le meilleur parmi tout ce qu’ils peuvent voir à la télévision.