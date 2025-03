Les Bodin’s partent en vrille - Frédéric Forestier - critique

Résumé : Les Bodin’s (Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet), mère et fils voient d’un très mauvais œil l’arrivée sur leur petite commune d’un fabricant de fromage industriel.

Critique : Lors d’une réunion organisée par le maire favorable au projet, en y voyant une renaissance du village et des créations d’emplois, Maria Bodin va tout de même semer une belle zizanie. Peu de temps après, la mère et le fils vont participer au salon de l’Agriculture où ils vont être confrontés au patron de la société (Michel Bompoil) qui veut s’implanter dans leur village, flanqué de son fidèle collaborateur (Guillaume Clérice). L’abus d’alcool et la médaille du premier prix décerné à la chèvre des Bodin’s vont avoir d’étonnantes conséquences.

Le duo des Bodin’s, qui rappelle un peu celui des Vamps, s’est fait connaître sur les planches où son irrévérence du milieu rural a su conquérir le public et leur a permis d’accéder au grand écran. Cet opus, le quatrième, reprend invariablement les mêmes ingrédients : la mère âgée, râleuse et dotée d’un sens paysan qui n’appartient qu’à elle ; et son fils, célibataire gentil mais dominé, qui essaie mais n’arrive jamais à faire valoir son point de vue.

Crédit : Cheyenne Studio, Bodin’s Production, SND, M6 Films. Tous droits réservés.

Sur ce principe, largement exploité, le récit nous déplace du village jusqu’à Paris au salon de l’Agriculture, pour ensuite nous transporter au Maroc. Si tout cela est finalement sympathique et disons bon enfant, le récit ne se prive pas d’utiliser quantités de poncifs, lieux communs, et facilités de comédie pour opposer les nantis urbains aux ruraux forcément dotés d’un bon sens paysan.

Binaire et souvent lourd, voici une certaine idée de la comédie à la française... ou plutôt à la franchouillarde !