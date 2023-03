Les brigades du Tigre - la critique du film et du DVD

Résumé : Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. les brigades du Tigre sont appelées pour traiter le cas Bonnot. Mais le véritable ennemi de la République est-il bien là où on le traque ? Entre guerre des polices et influence des gros bonnets, Valentin et ses hommes n’ont pas fini de trouver des bâtons dans leurs roues.

Critique : Bien qu’on retrouve les personnages de notre enfance dans ce long métrage signé Jérôme Cornuau, ce qui frappe d’emblée, c’est la rupture de ton adoptée. Beaucoup moins bon enfant que les premières, Les brigades 2006 font couler le sang et les coups portés lors des matchs de boxe n’ont rien d’une opérette. L’impression qui émane de ce changement est étrange car la première caractéristique du feuilleton de jadis était justement d’être visible par tout public le dimanche après-midi, entre les devoirs d’école et le dîner en famille. Eh bien non, nous dit Cornuau, les policiers de Clémenceau n’étaient pas des anges.

L’autre nouveauté, c’est que les bandits ne sont pas des monstres ou des forcenés qui cachent leur trafic derrière de grandes idées, mais de réels anarchistes, avec une cause à défendre. Pour preuve, l’inspecteur Valentin s’attaque ici à plus grand que lui : Bonnot en personne, débordant de charisme et de charme face à une troupe pataude de petits flicards embourbés dans leur boulot quotidien. L’histoire réunit les anciens épisodes en une intrigue menée tambour battant, avec émotion, suspense et grands sentiments, bref tout ce qu’on peut attendre d’un film qui ne prétend pas à l’originalité scénaristique ou formelle mais qui parvient honnêtement à créer un divertissement intéressant, du point de vue historique et narratif.

La série datait des années 70 et présentait un caractère bonhomme, voire lénifiant. Le film se situe résolument trente ans plus tard, avec une vision fort différente des rapports de pouvoir. Ainsi, Valentin se retrouve-t-il finalement plus proche de l’ennemi public Bonnot que des politicards et hommes d’affaires qui bradent les idéaux et n’hésitent pas à arnaquer leurs congénères (c’est l’affaire des emprunts russes) pour satisfaire leur ambition personnelle : les clins d’œil à l’actualité ne manquent pas, qu’il s’agisse du monde de la politique ou de la liberté de la presse...

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : La bonne surprise est à découvrir dans le commentaire audio, une mine d’informations délivrées sans détour par le réalisateur et son scénariste. Par contre, le making of segmenté dans plusieurs petits modules de deux minutes maxi est beaucoup trop superficiel pour nous alpaguer définitivement. Les scènes coupées font penser à une arnaque mise en place par Bono : il s’agit en fait de scènes vues dans le film avec quelques rajouts inutiles. Enfin, le bêtisier est plutôt agréable à regarder grâce notamment à Edouard Baer.

Image & son : Perfection atteinte avec une image d’une très grande précision, servie par une fluidité impeccable. Le Dolby Digital 5.1 achève de nous clouer dans notre canapé avec une puissance de feu épatante.