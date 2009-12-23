Les Chats persans - Bahman Ghobadi - critique

Chacun cherche son rap
Le 1er mai 2026
On ne saurait rester insensible à cette hymne à la jeunesse et à l’art, véritable pavé dans la mare de l’obscurantisme et de l’intolérance.
- Réalisateur : Bahman Ghobadi
- Acteurs : Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad, Hamed Behdad
- Genre : Comédie dramatique, Musical, Politique
- Nationalité : Iranien
- Distributeur : Mars Distribution
- Editeur vidéo : Pathé Vidéo
- Durée : 1h41mn
- Date télé : 8 mars 2023 21:10
- Chaîne : France 4
- Titre original : Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh
- Date de sortie : 23 décembre 2009
- Festival : Festival de Cannes 2009
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Résumé : À leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d’autres musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter l’Iran. N’ayant aucune chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. Mais que faire sans argent et sans passeport ?
Critique : Lauréat de la Caméra d’or avec Un temps pour l’ivresse des chevaux, et auteur des austères Half Moon et Les tortues volent aussi, Bahman Ghobadi risque d’élargir considérablement son audience avec ce film musical militant qui fit l’ouverture triomphale de la section Un Certain Regard 2009. Reprenant le thème de la liberté artistique flouée développé dans Persepolis (Satrapi, Paronnaud, 2007), le cinéaste suit le parcours de deux jeunes gens prêts à tout pour assouvir leur passion de la musique. À leur sortie de prison, ils tentent de monter un groupe et parcourent Téhéran à la rencontre de musiciens underground, dans les deux sens du terme. Réalisant leur faible chance de se produire dans la capitale, ils rêvent de partir jouer en Europe... À l’instar de Nuit d’ivresse printannière et des autorités chinoises, Les Chats persans a été tourné sans l’aval du pouvoir iranien et garde une très faible probabilité de sortie dans son pays. Le problème de la censure y est ouvertement abordé : non seulement toute velléité de recherche musicale est étouffée au nom du refus de tout ce qui se rapproche, de près ou de loin, à une acculturation avec le mode de vie occidental ; mais c’est dans ces détails de la vie quotidienne que les individualités sont anéanties : interdiction de promener certains animaux domestiques, contrôles de police incessants, infantilisation des masses. On louera le sens de la rupture de ton chez un cinéaste jusqu’à présent cantonné au registre dramatique : le plan-séquence dans lequel le guide (truculent Hamed Behdad), arrêté pour détention d’alcool et de DVD occidentaux illicites, arrive à convaincre son interlocuteur qu’il s’agit d’un regrettable malentendu, est un grand moment de comédie. Aux niveaux visuel et sonore, l’œuvre déploie une belle énergie (montage captant la fuite incessante de personnages craignant d’être démasqués, flous enveloppants accentuant la sensation d’oppression et de terreur). Même si certains passages n’évitent pas le pêché mignon de l’esthétique vidéo-clip et de la compilation de morceaux couvrant les différentes mouvances musicales, on ne saurait rester insensible à cette hymne à la jeunesse et à l’art, véritable pavé dans la mare de l’obscurantisme et de l’intolérance.
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