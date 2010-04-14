Critique

CINÉMA

Nuits d’ivresse printanière - Lou Ye - critique

Histoires d’hommes (et de femmes) à Nankin

Le 1er mai 2026

La fascination que l’on éprouve pour l’œuvre est émoussée par un certain hiératisme de mise en scène, Lou Ye ayant contracté les maladies d’un certain cinéma contemporain : le nombrilisme et la pose.

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  • Norman06 5 août 2009
    Nuits d’ivresse printanière - Lou Ye - critique

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    Le prix du scénario obtenu à Cannes récompense sans doute davantage les conditions de préparation du film (tourné dans la clandestinité) et l’audace de la narration que la qualité d’un travail d’écriture. On ressent l’urgence de filmer et de capter l’essentiel dans ces mouvements de caméra à l’épaule. La fascination que l’on éprouve pour l’œuvre est cependant émoussée par un certain hiératisme de mise en scène, plombée par le nombrilisme et la pose. Et les côtés hermétiques de son scénario en laisseront plus d’un sur la touche.
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