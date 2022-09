Les Cinq diables - Léa Mysius - critique

Résumé : Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

Critique : Léa Mysius, avant d’être réalisatrice, est connue pour ses talents incontestables de scénariste. Du coup, Les Cinq diables, qui n’est que le nom de la piscine où l’héroïne est surveillante de baignade, est d’abord un film d’écriture. L’ambition de la réalisatrice est de raconter toute une série d’histoires autour de cette famille étrange, constituée d’une mère isolée, d’un père pompier assez absent et d’une petite fille, accrochée en permanence à sa mère, qui cultive un don incroyable pour discerner les odeurs les plus improbables. La conteuse n’hésite pas à convoquer tous les styles : le fantastique, le drame familial, le récit amoureux, au risque parfois de frôler la surenchère. On comprend la fascination que le cinéma exerce sur la réalisatrice, mais sans doute que les spectateurs ne sont pas tous disposés à mélanger les genres.

Mais il serait malhonnête de nier que Les Cinq diables fait montre d’une ingénieuse mise en scène. Si le pitch laisse douter quant à la vraisemblance du propos, l’histoire retombe sur ses pieds avec brio. Il faut d’ailleurs saluer la prestation sans faute d’Adèle Exarchopoulos qui, une fois de plus, fait la démonstration de son indéniable talent. La comédienne incarne une maîtresse-nageuse assez sombre, solitaire, qui élève sa fille avec une patience inouïe. On ressent pendant tout le film la fragilité, le secret et la puissance résiliente du personnage. L’actrice habite son héroïne avec une énergie magnifique et cette voix si particulière qui oscille entre gravité, larmes et rires. On peut presque dire que le long-métrage fonctionne grâce à l’interprétation d’Adèle Exarchopoulos qui parvient à faire oublier l’empilement des thématiques.

Les Cinq diables a tout du film fantastique. Pourtant, Léa Mysius ne creuse pas vraiment le genre. Son intérêt se centre surtout sur le drame qui se joue dans la famille, à l’arrivée de la petite sœur du conjoint. Toutefois, les retours dans le passé s’expliquent avec l’usage d’une drogue étrange qui plonge la petite fille du couple dans le passé intime de ses parents. On chercher vainement avec le titre le registre diabolique du récit. Le fantastique n’a d’intérêt que parce qu’il donne du corps au récit d’hier du couple. Certes, on peut comprendre, mais du coup, son usage fonctionne comme une forme de facilité narrative.

Les Cinq diables n’est pas à la hauteur d’autres réussites de la Quinzaine des Réalisateurs, où le film a été présenté en 2022. On ne peut pas dire que le film est raté, mais le propos trop complexe fait craindre une forme de superficialité. Finalement, on ne retient pas grand-chose de ce récit qui passe à côté de la promesse du titre. De diabolique, on ne voit finalement que le piège dans lequel la réalisatrice est tombée, à savoir la tentation de vouloir trop en dire sur la complexité du monde.